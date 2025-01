L'Institut supérieur de la magistrature et l'ENSA renforcent leur coopération dans le domaine de la formation

13/01/2025

L'Institut supérieur de la magistrature (ISM) et l'Ecole nationale supérieure de l'administration (ENSA) ont signé, vendredi à Rabat, un mémorandum d'entente pour renforcer leur coopération dans les domaines de la formation, de l'échange d'expertise et d'expériences, et des bonnes pratiques.



Le mémorandum, signé par le directeur général de l'ISM, Abdelhanine Touzani, et la directrice générale de l'ENSA, Nada Biaz, vise à établir un cadre de coopération et de partenariat entre les deux institutions dans le domaine de la formation, notamment en ce qui concerne l'élaboration de programmes de formation de base, continue et spécialisée en matière de gestion administrative et d'administration judiciaire, ainsi que l'échange d'expertises et d'expériences.



Ce partenariat a également pour objectif le développement d'études et de recherches dans les domaines du Droit, de la justice et de l'administration, l'organisation conjointe d'événements scientifiques en rapport avec les missions des deux institutions, ainsi que l'échange notamment de références et de documents.



En vertu de cet accord, l'ISM et l'ENSA s'engagent aussi à mobiliser les ressources humaines nécessaires pour assurer une coordination de qualité et un suivi efficace de la mise en œuvre de leurs objectifs communs, à préparer les contenus scientifiques nécessaires à l'organisation des manifestations convenues, à promouvoir la coopération et la coordination pour organiser des formations et des visites au profit de leur personnel, ainsi que la coordination et la coopération dans l'élaboration d'études et de recherches et leur publication.



Le mémorandum d'entente vise, d'autre part, la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de leurs engagements communs et de la mise en œuvre des objectifs escomptés par le biais d'un plan d'action annuel mis au point par un comité composé de représentants des deux institutions.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’ISM et de sa disposition à consolider la coopération avec d'autres institutions nationales concernées par la formation, a déclaré à la presse le directeur général de l’Institut supérieur de la magistrature.



L'Institut aspire à développer et à renforcer les compétences institutionnelles des magistrats en matière de gestion administrative, a-t-il ajouté, notant que les magistrats sont appelés à assumer, en plus de leurs responsabilités judiciaires, des missions en lien avec la gestion administrative.



Pour sa part, Mme Biaz a mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération entre l'ENSA et l'ISM et de mutualiser leurs efforts pour améliorer les performances des administrations publiques et des juridictions. L'Ecole nationale supérieure de l'administration aspire à ériger ce mémorandum en un modèle de coopération fructueuse à même de concrétiser les ambitions communes visant à dispenser une formation de haute qualité pour le développement des compétences des ressources humaines.



Ce mémorandum d'entente offre l'opportunité aux deux institutions de consolider leur action commune dans des secteurs clés en rapport avec la conception de programmes de formation modernes, l'organisation d'événements scientifiques conjoints et la promotion de la recherche scientifique dans les domaines de la justice et de l'administration, ce qui reflète, selon Mme Biaz, la volonté de l'ISM et de l'ENSA de servir l'intérêt général et de contribuer à la consécration de l'Etat de droit et des institutions.