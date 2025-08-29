Libération
Libération
L’Inspecteur Général des FAR s'entretient avec le Commandant de la Force de la mission onusienne dans les provinces sud du Royaume

29/08/2025

Force de la mission onusienne Inspecteur Général des FAR provinces sud du Royaume

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces Armées Royales et la Mission des Nations unies dans les provinces du Sud du Royaume, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, le Général de Division MD Fakhrul Ahsan, Commandant la Force de la mission onusienne dans les provinces du Sud du Royaume.

Cette rencontre a été l’occasion pour échanger sur les activités de la mission et la coordination entre les deux parties dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.
 


Articles similaires
Le Premier secrétaire de l’USFP reçu par le Président irakien : Diplomatie active et alliances stratégiques
Le Maroc, un modèle inspirant de développement urbain durable en Afrique
L’ANME dénonce la série d'articles du quotidien “Le Monde” à charge contre SM le Roi et l'Institution monarchique
Retour des enfants maqdessis après deux semaines de colonie de vacances au Maroc
Commentaires (0)
Nouveau commentaire :
Inscription à la newsletter
LIBÉRATION
Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Version : Mobile / Web