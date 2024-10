L'Initiative Royale pour l’Atlantique mise en avant au Québec

21/10/2024

L'Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour l’Atlantique a été mise en avant dans la ville canadienne de Drummondville au Québec (est).



Cette initiative ambitieuse vise à renforcer les liens entre les pays africains et ceux des Amériques et à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée, a souligné, samedi, la directrice du Centre culturel marocain "Dar Al Maghrib", Houda Zemmouri, lors de la 5ème édition de la Journée culturelle marocaine à Drummondville.



De par sa position géographique stratégique, le Maroc est un acteur clé dans l'espace atlantique, a ajouté Mme Zemmouri lors de cette rencontre organisée sous le thème "Francophonie et espace atlantique: catalyseurs d'échanges entre le Maroc et le Canada".



Elle a relevé que des projets d’envergure, tels que le port de Dakhla et le gazoduc Nigeria-Maroc, illustrent la volonté du Royaume de s’affirmer comme un hub stratégique, facilitant les échanges économiques et culturels entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.



Cette initiative ouvre des perspectives de partenariat particulièrement prometteuses avec le Canada, dans des domaines aussi variés que l’économie, la sécurité régionale, et le développement durable, a poursuivi la directrice de Dar Al-Maghrib.



"L’espace atlantique occupe une place particulière dans la stratégie du Maroc pour le développement de ses relations internationales", a-t-elle noté, relevant que "le savoir-faire canadien en matière d’innovation et de développement durable, couplé aux ambitions marocaines pour l’Afrique, est un levier puissant pour une coopération mutuellement bénéfique".



De son côté, le président de l’Association Coopération Amitié Maroc-Canada, Imad Saoudi, a mis l'accent sur le rôle de la culture dans le rapprochement entre les communautés et le renforcement des liens humains, soulignant à cet égard l'importance de promouvoir et de préserver la richesse du patrimoine culturel marocain et d'encourager le dialogue interculturel.



Organisée par l’Association Coopération Amitié Maroc-Canada en partenariat avec Dar Al-Maghrib, la 5ème édition de la Journée culturelle marocaine à Drummondville a été marquée par une exposition de livres et de produits d'artisanat et un spectacle de musique traditionnelle.



Selon les organisateurs, cette rencontre se veut une plateforme de collaboration, d’échanges, et de partenariats, qui renforce les relations bilatérales. L’accent a été mis cette année sur la vitalité des échanges culturels et humains entre le Maroc et le Canada à travers le prisme de la francophonie et des liens atlantiques qui unissent les deux nations.