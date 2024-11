L'Initiative Royale pour l'Atlantique mise en avant à la 5e conférence "Afrique XXI" de l'IPDAL

L'Initiative Royale pour l'Atlantique et son rôle dans l'accélération de l'intégration économique régionale ont été mis en avant lors de la 5e édition de la conférence "Afrique XXI", organisée mercredi à Lisbonne par l'Institut pour la Promotion de l'Amérique latine et des Caraïbes (IPDAL).



Cette conférence, à laquelle ont pris part l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, ainsi que plusieurs autres diplomates accrédités au Portugal et représentants d'organisations internationales, a été l'occasion de mettre en lumière l'initiative pour l'Atlantique, lancée par SM le Roi Mohammed VI, qui s’inscrit dans l’ambition de créer un espace de prospérité partagée, d’accélérer l’intégration économique et de renforcer le rayonnement continental et international de la région.



Lors d’un panel consacré à l’intégration africaine, le directeur général de l’Institut Royal des Études Stratégiques (IRES), Mohamed Tawfik Mouline, a souligné que l’Initiative Royale pour l’Atlantique constitue une nouvelle pierre angulaire en matière de renforcement de l’intégration africaine, et trace une feuille de route stratégique pour engager et réussir la structuration de l’espace géopolitique que constitue la façade atlantique africaine, tout en favorisant l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.



“Elle vient couronner les efforts inlassables du Maroc en faveur du renforcement du partenariat entre les pays riverains de l’Atlantique, lancés depuis 2009 à Rabat dans le cadre de l’Initiative de l’Atlantique Sud visant, entre autres, à développer la coopération entre les pays d'Afrique et d'Amérique latine”, a rappelé M. Mouline qui intervenait en visioconférence.



Il a également précisé que l’objectif principal de l’Initiative Royale pour Atlantique est de faire de cet espace un haut lieu de communion humaine, un pôle d’intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international, tout en étant conscient des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment, ceux situés sur la façade atlantique.



"L’Initiative proposée par le Maroc constitue une avancée novatrice dans le domaine du régionalisme", a indiqué M. Mouline, précisant qu'elle dépasse les autres formes de régionalisme, car elle met en avant un modèle holistique de coopération, axé sur l’Océan Atlantique et aborde des questions allant de l'économie à la sécurité, en passant par le développement social, les échanges culturels et la durabilité environnementale.



Il a, en outre, souligné que l'intégration régionale visée par l'Initiative Royale est placée au cœur des priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et ambitionne de créer une Afrique non seulement unifiée politiquement et économiquement, mais aussi résolument tournée vers un avenir commun, fondé sur des valeurs panafricaines et une solidarité entre les Etats membres.



De son côté, M. Bahnini a mis en avant l’importance de cette Initiative pour renforcer l’accès des pays du Sahel à la côte atlantique et favoriser l’intégration africaine. Il a rappelé que cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts constants du Maroc en faveur d’une Afrique prospère et solidaire.



Le diplomate marocain a parallèlement évoqué les projets phares portés par le Royaume, tels que le gazoduc Nigeria-Maroc, illustrant l’engagement concret du Maroc pour l’intégration économique africaine, particulièrement face à l’inertie de certains autres groupements régionaux.



M. Bahnini a également insisté sur le fait que le Maroc demeure solidaire des pays africains dans un esprit de coopération Sud-Sud pragmatique, affirmant que le continent africain constitue un pilier essentiel de la politique étrangère du Royaume.



Les participants, parmi lesquels des universitaires, experts et membres de Think tanks africains et européens, ont unanimement souligné la nécessité de repenser le rôle de l’Afrique comme moteur de croissance mondiale. Ils ont appelé à ce que le continent africain soit perçu comme une source de solutions, en mettant en avant ses immenses ressources naturelles et sa population jeune.



Ils ont également insisté sur l’importance d’une exploitation durable des ressources africaines et sur le renforcement de l’attractivité du continent pour des investissements étrangers respectueux des spécificités locales et des aspirations des populations.



Organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) et l’Atlântica - Institut Universitaire, "Afrique XXI" est une conférence annuelle de diplomatie publique visant à sensibiliser les acteurs européens aux réalisations politiques et économiques majeures du continent africain.