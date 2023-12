L’Initiative Atlantique de SM le Roi en faveur des pays du Sahel se démarque par sa pertinence

Jean Marie Traoré, ministre burkinabé des Affaires étrangères

26/12/2023

L'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique se démarque par sa pertinence et correspond à des besoins concrets et réels, a affirmé, samedi à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés à l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré.



"Cette Initiative témoigne de la parfaite connaissance de Sa Majesté le Roi des problématiques du Sahel et de Sa proximité avec ses populations. Elle correspond à l’ambition sous-régionale pour les Etats du Sahel de travailler en synergie pour être un espace davantage intégré et compétitif", a indiqué le chef de la diplomatie burkinabaise lors d’une conférence de presse conjointe à l'issue des travaux de la réunion ministérielle de coordination sur l’Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI.



Le ministre burkinabé a, dans ce sens, souligné que cette Initiative "est salutaire, car elle intervient en articulation parfaite avec les ambitions des Etats du Sahel de prendre leur destinée en main pour transformer cette continentalité en atout".



"Parce que l’enclavement reste une fragilité tant qu’il n’est pas transformé, l’Initiative Royale passe non seulement par la mise à niveau des infrastructures, mais aussi par la définition d’un certain nombre de facilités, notamment commerciales et douanières", a relevé M. Karamoko, notant que cette Initiative "améliorera les conditions non seulement pour le Sahel mais également pour toute l’Afrique".



Le chef de la diplomatie burkinabaise a, par ailleurs, salué la tenue de cette réunion ministérielle de coordination, notant qu’il s’agit du "premier pas" vers la concrétisation d’une vision permettant de transformer l’image du Sahel et de lui redonner sa vocation d’antan, celle d’unir les peuples et de servir de liaison.