L’ISMAC honore ses nouveaux lauréats

20/09/2024

L’Institut supérieur des métiers du cinéma et de l’audiovisuel (ISMAC) a organisé, mercredi soir à Rabat, une cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de sa neuvième promotion du cycle de licence, au titre de l’année universitaire 2023/2024.



Cette cérémonie, organisée au site archéologique de Chellah, intervient dans le cadre de la nouvelle dynamique adoptée par l’ISMAC au titre de la rentrée universitaire 2023/2024, basée sur une approche globale de formation mettant toutes les ressources techniques et artistiques nécessaires à la disposition des étudiants.



Cet évènement, rehaussé par la présence de personnalités issues des sphères culturelles, médiatiques et diplomatiques ainsi qu’un grand nombre d’étudiants d’autres cycles de l’ISMAC, a été notamment marquée par la projection d’extraits des productions cinématographiques créées par les étudiants dans le cadre de leur formation ainsi que par un spectacle musical du groupe "Abidat Rma".



Intervenant à l’ouverture de cet événement, le secrétaire général du département de la Communication au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz El Boujdaini, a rendu hommage à tous les cadres et composantes de l’ISMAC (enseignants, administrateurs et étudiants), mettant en avant leurs efforts visant à optimiser la formation au sein de cette institution distinguée.



Il a souligné, à cet égard, le besoin urgent de compétences dans le domaine audiovisuel au Maroc, notant que l’ISMAC joue un rôle d’avant-garde dans la promotion de compétences hautement qualifiées.



Le secrétaire général du département de la Communication a appelé les lauréats à faire preuve de responsabilité et de patriotisme afin de relever les défis de développement culturel et créatif, rappelant leur rôle dans le renforcement et l’enrichissement de la scène culturelle et cinématographique nationale et internationale.



Il a évoqué, à cette occasion, les efforts consentis par le département de la Communication pour développer le secteur cinématographique dans son ensemble, et pour améliorer et moderniser les cursus de formation au sein de l’ISMAC.



Il a, à cet égard, cité l'ouverture de plusieurs nouvelles spécialités à même de contribuer à accompagner le développement technologique des secteurs de l’audiovisuel et du cinéma, outre le renforcement des partenariats internationaux en paraphant plusieurs accords de coopération avec des institutions académiques et de recherche de pointe sur la scène internationale.



Le directeur de l’ISMAC, Hakim Belabbès a, pour sa part, appelé les lauréats à "adhérer à l’esprit et à la philosophie de leur formation au sein de l’Institut, basée sur la promotion d'idées créatives".



Il a saisi cette occasion pour rappeler aux étudiants "la grande responsabilité morale et sociale qui leur échoît, compte tenu de leur statut de créateurs de films pouvant influencer l’esprit et la conscience du public", les invitant à "engager une réflexion profonde sur l’utilité de leurs œuvres futures qui ne doivent pas se limiter au divertissement mais livrer un sublime message humanitaire".



Concernant la philosophie de la formation au sein de l’ISMAC, M. Belabbès a fait observer que "l’ouverture est le trait principal qui caractérise le processus pédagogique au sein de l’institution", notant les efforts consentis pour accompagner le développement technologique en offrant de nouvelles spécialités et outils de formation, comme les langues, l’intelligence artificielle, les jeux vidéo et les dessins animés.



De leur côté, les lauréats de l'ISMAC ont exprimé leur joie et leur fierté d’appartenir à cette institution qui a mis à leur disposition, durant toute la période de formation, les moyens nécessaires pour surmonter les difficultés et acquérir les compétences techniques et artistiques.



Fondé en 2012, l’ISMAC est un établissement d’enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Communication, offrant une formation académique distinguée et gratuite dans les métiers des secteurs de l’audiovisuel et du cinéma.