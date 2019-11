L'ISIC engage ses étudiants dans la réflexion citoyenne et sociétale

15/11/2019

Le choix porté par l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) sur la jeunesse et la citoyenneté comme thème pour son deuxième concours de la meilleure production journalistique, organisé mercredi à Rabat, est une initiative visant à engager les étudiants dans la réflexion citoyenne et sociétale, a indiqué le directeur de l'Institut, Abdellatif Bensfia.

"Aujourd’hui, la jeunesse est au centre du débat national et nous sommes contents du nombre d’étudiants ayant participé au concours cette année", s’est réjouit M. Bensfia en marge de cet événement organisé par les ambassades nordiques au Maroc, faisant savoir que deux étudiants (de la 2è et de la 3è année) vont bénéficier d'un voyage d’études au département du journalisme et de la communication de l’université Kalmar, en Suède.

Les deux lauréats de ce concours, qui se tient dans le cadre de la 6ème édition de la semaine du film nordique, Lamyae Faraji et Ahmed Moustad, se sont dit fiers d'avoir remporté le premier prix, "aboutissement logique de beaucoup d'efforts et de mois de travail acharné". Dans une déclaration à la MAP, l'étudiant Moustad, lauréat du concours arabophone, a expliqué vouloir promouvoir l'image de la jeunesse marocaine par le biais de son projet, en traitant les initiatives de l'action sociale et l'investissement, ainsi que toutes les activités contribuant à l'évolution de la société marocaine.

"J’ai attaqué la problématique de l'entrepreneuriat au Maroc, plus exactement celle des jeunes entrepreneuses en présentant deux projets, un sur la production et la communication et l'autre sur le côté social et solidaire", a déclaré, pour sa part, l'étudiante Faraji, lauréate du concours francophone.

Ce concours, organisé par les ambassades du Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède au Maroc, en partenariat avec le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb et l’ISIC, vise à favoriser l’engagement citoyen des jeunes sur des enjeux sociaux, politiques, culturels et environnementaux et à promouvoir la créativité.

A cette occasion, les quatre ambassades ont organisé, en collaboration avec le bureau de l’UNESCO, une conférence-débat sur "L’engagement social des jeunes pour un monde meilleur", au siège de l'ISIC, animée par le réalisateur Noureddine Lakhmari, avec la participation de jeunes nordiques et marocains engagés œuvrant dans les domaines artistique, politique et social.

Cette 6è édition de la semaine du film nordique au Maroc, organisée du 11 au 14 novembre, a mis les jeunes à l'honneur et offert l'opportunité aux cinéphiles de découvrir le septième art scandinave à travers la projection de quatre films représentant le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.