L'IRES met en ligne la nouvelle série "Concepts émergents"

05/01/2024

L’Institut Royal des études stratégiques (IRES) a mis en ligne la première publication de sa nouvelle série : "Concepts émergents".



Cette publication s'inscrit "dans le cadre de sa mission de veille prospective, qui consiste à suivre de près les mutations qui s'opèrent au niveau national, régional et international, en vue de préparer le Maroc au monde de demain, et suite à la publication de la première édition de son "Annual Survey Paper", dédiée à l'examen des tendances émergentes", indique jeudi un communiqué de l'IRES.



En prospective, les concepts émergents font référence à des idées nouvelles, issues d'une catégorisation d'objets (expériences, phénomènes, observations, etc.) ayant des caractéristiques communes. Ils reflètent également des phénomènes qui apparaissent ou des émergences qui se développent progressivement et deviennent plus visibles ou pertinents au fil du temps.



Ces concepts émergents, poursuit le communiqué, ne sont pas encore pleinement développés, mais présentent un potentiel pour influencer les dynamiques politiques, économiques sociales, environnementales ou technologiques dans le futur et peuvent profiler, par conséquent, des facteurs-clés de changement, dont il faudrait s'emparer rapidement pour progresser (saut qualitatif).



Dans ce sens, poursuit le communiqué, cette publication mensuelle a pour objectif de faire connaître aux acteurs, publics et privés, les principaux concepts émergents, qu'il serait opportun de prendre en compte dans le processus de prise de décision.



"En effet, les agents de changement (décideurs, acteurs de terrain) ont besoin, dans un monde de plus en plus vulnérable, incertain, critique et artificiel (VUCA), de s'adapter aux nouvelles réalités qui surviennent à un rythme de plus en plus rapide. L'identification précoce de ces concepts pourrait, ainsi, fournir des indications utiles pour l'avenir", relève la même source.



Sans prétention à l'exhaustivité, cette nouvelle série de publications de l'IRES cible quelques concepts émergents dans chacun des cinq piliers qui constituent la grille de lecture de l'Institut, à savoir : Gouvernance, Human-centric, Nature-centric, Exponentialité et Planétarisation, a fait savoir l'IRES, relevant qu'elle met en exergue, entre autres, l'intérêt de la connaissance de ces concepts pour le Maroc.



La version digitale et audio de cette nouvelle série de publication est disponible sur l'IRES Intelligence Platform (IIP (https://www.ires.ma/iip/concepts-emergents/).