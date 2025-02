L'IRCAM célèbre le 22e anniversaire de la reconnaissance officielle du tifinagh

11/02/2025

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) a organisé, lundi à Rabat, une conférence à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de la reconnaissance officielle de la graphie tifinagh, sous le thème "Tifinagh: de l'authenticité de l'histoire aux horizons de la modernité".



Cette rencontre scientifique, rehaussée par la présence d'un parterre de chercheurs et de spécialistes en matière de promotion de la langue et la culture amazighes, a été l'occasion d'exposer les acquis réalisés dans divers domaines, dont la langue, l'éducation, la création et la technologie, en plus des nouvelles perspectives envisagées pour la graphie tifinagh, à la lumière des dispositions constitutionnelles.



A cette occasion, le secrétaire général de l'IRCAM, El Houssine El Moujahid, a indiqué que le thème de cette conférence vise à rappeler l'histoire de l'écriture amazighe et à mettre en lumière l'authenticité de la culture amazighe, à travers sa langue et ses éléments matériels et immatériels.



L'organisation de séminaires et de conférences scientifiques sur l'écriture et la transcription de la langue amazighe ainsi que ses expressions littéraires en utilisant son alphabet originel "témoignent d'un choix juste et d'une orientation rigoureuse pour la consécration d'une norme de la langue amazighe, ainsi que le développement de ses capacités d'expression et de communication, en tant que langue officielle aux côtés de la langue arabe, en vertu de la Constitution du Royaume".



Dans ce sens, il a noté l'importance de valoriser et de célébrer les grandes réalisations accomplies dans ce domaine, notamment depuis la création de l'Institut, dont l'une de ses missions scientifiques principales est la normalisation de la langue amazighe, ainsi que la standardisation de son alphabet et de son lexique.



Pour sa part, le chercheur Mohamed Zouaïn a mis en avant l'application "Boustane Al Amazighia" qui a reçu le Prix national de l'IRCAM dans la catégorie applications et ressources numériques, ajoutant qu'elle intervient dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l'éducation numérique de la langue amazighe, ce qui reflète le développement qualitatif en matière d'enseignement numérique des langues nationales.



L'application vise à enseigner aux enfants l'alphabet tifinagh à travers une plateforme réactive facile à utiliser et un contenu éducatif intégré, en vue de développer les capacités d'expression en langue amazighe, a-t-il fait savoir, précisant qu'elle repose sur les dernières technologies pédagogiques pour assurer aux apprenants une expérience éducative efficace et divertissante.



De son côté, le professeur à l'Université Ibn Zohr, Aiyad Alahyan, a mis en avant l'importance du développement du contenu numérique en langue amazighe, ajoutant que la prochaine étape requiert le doublement des efforts pour fournir des ressources pédagogiques numériques en phase avec les exigences actuelles.



Il a également souligné la nécessité d’accorder une grande importance aux technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle, dans le développement d'applications et de plateformes éducatives à même de renforcer la place de la langue amazighe dans le système éducatif et culturel du Royaume.



Pour Badr Bouhdan, enseignant de la langue amazighe à la Direction de l'éducation nationale à Guercif, l'alphabet tifinagh revêt une importance historique dans la préservation de l'identité et de la culture amazighes.



Il a également souligné la nécessité pour le tifinagh d'accompagner le développement technologique, en particulier à l'ère de l'intelligence artificielle, citant à cet égard l'expérience réussie de la Direction de Guercif en matière d'usage des ressources numériques pour l'enseignement des élèves durant la pandémie du Covid-19, ce qui prouve l'adaptabilité du tifinagh avec les exigences actuelles.



Le 10 février 2003, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a promulgué le tifinagh comme alphabet officiel de la langue amazighe au Maroc.