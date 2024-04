L’ICESCO réaffirme son engagement à renforcer le rôle du sport dans l’insertion sociale, le développement et la paix

08/04/2024

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la Culture (ICESCO) a réaffirmé, vendredi, son engagement à renforcer le rôle du sport en tant que catalyseur de l’insertion sociale, du développement et du renforcement des valeurs de coexistence et de paix, à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, célébrée le 06 avril de chaque année.



Placée sous le thème "Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives", cette journée se veut l'occasion de mettre l’accent sur le rôle du sport et de l’activité physique dans la consolidation des valeurs de coexistence entre les sociétés à travers le monde, indique l'ICESCO sur son site web, appelant la communauté internationale à concerter les efforts pour exploiter le sport dans l’édification de sociétés inclusives et capables de résister aux crises.



Consciente de la force du sport dans la promotion des valeurs de dialogue, de créativité et de coopération internationale, l’ICESCO a lancé l’initiative "Le sport pour le changement sociétal", ainsi que les programmes "Diplomatie sportive" et "Jeunes volontaires internationaux dans le sport".



L’Organisation a également tenu son 1er Forum sur: "Les femmes dans le sport", afin de discuter de l’importance de renforcer la participation des femmes dans le sport et d’encourager les filles à devenir des leaders dans ce domaine.



A noter que les deux dernières éditions du Marathon de l’ICESCO à Rabat ont connu la participation de plus de mille coureurs de tous âges, y compris des personnes à besoins spécifiques, pour souligner l’importance d’exploiter le sport dans l’amélioration de la santé physique et mentale, ainsi que la réalisation du bien-être et de la prospérité dans le monde islamique.



Le programme de l’ICESCO de réhabilitation des enfants des rues par le football a pour but de lutter contre les inégalités sociales, de soutenir les droits de l’enfant, et d’exploiter le sport en vue de combattre la violence et de fournir à ces enfants des espaces sécurisés.