L'ICESCO organise un colloque international sur l'éducation aux médias

07/01/2024

L'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture (ICESCO) organise, les 21 et 22 février, un colloque international sous le thème "Education aux médias: Perspectives et attentes".



Initiée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) aux Émirats arabes unis et la Ligue arabe, cette rencontre vise à mettre en avant les efforts déployés à l’échelle arabe et internationale dans le domaine des médias sécuritaires, à renforcer les compétences des cadres arabes en la matière et à partager les expériences nationales dans ce sens.



Ce séminaire s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du neuvième plan médiatique arabe pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité ainsi que des recommandations du Conseil des ministres arabes issues de ce plan médiatique, selon les organisateurs.



Le colloque s'articule autour de plusieurs thèmes, dont "Partenariat médias/éducation en matière d'édification de la société du savoir et d'appui au développement durable", "Cadre déontologique de la liberté d'expression dans les législations et conventions arabes et internationales des médias", "Importance de l'éducation aux médias pour faire face aux défis médiatiques, intellectuels et sécuritaires" et "Intelligence artificielle et avenir de l'éducation aux médias".



Les participants à la rencontre discuteront également des thèmes "Expériences arabes et internationales pionnières en promotion de l'éducation aux médias", "Les bases d'une utilisation responsable des médias, réseaux sociaux et sources d'informations " et "Intégration de l'éducation aux médias dans les cursus scolaires arabes".



Cet événement sera marqué par la participation d'experts de l'éducation à la sécurité et aux médias, notamment des responsables gouvernementaux, des chercheurs, journalistes et académiciens en vue d'échanger les expériences et les bonnes pratiques.