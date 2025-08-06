L’ICESCO lance le 2ème concours de poésie "Villes de poèmes"

06/08/2025

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé le lancement du 2e concours "Villes de poèmes", consacré cette année à Samarcande (République d’Ouzbékistan), à l’occasion de sa célébration en tant que capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2025.



Lancé chaque année à l’occasion de la désignation des capitales de la culture dans le monde islamique, ce concours vise à raviver et promouvoir la relation entre la poésie et le lieu, une relation ancestrale qui a inspiré plusieurs poèmes mémorables de la poésie arabe et humaine, indique l'ICESCO dans un communiqué.



Il vise également à documenter les aspects poétiques et esthétiques de l’histoire et de la géographie des villes, et à honorer par la poésie les symboles et civilisations ayant marqué les capitales de la culture dans le monde islamique.



Les candidatures, soumises en arabe ou en ouzbek, seront acceptées du vendredi 1er août au mercredi 31 décembre 2025, avant d’être examinées par un comité spécialisé composé de représentants de l’ICESCO et de poètes éminents, qui sélectionnera trois lauréats.



Outre des certificats de reconnaissance, le premier lauréat recevra 3.000 dollars américains, le deuxième 2.000 dollars et le troisième 1.000 dollars. L’ICESCO publiera également un recueil des poèmes primés et distingués ayant participé à ce concours.



Pour être éligibles au Prix, les candidats doivent présenter un poème respectant la métrique arabe, qu’elle soit libre ou rimée, s’il est rédigé en arabe, ou répondant aux exigences métriques et esthétiques de la poésie ouzbèke, s’il est rédigé en ouzbek, tout en s’inspirant des valeurs, de l’esthétique, de l’histoire, de la géographie et du génie du lieu, ainsi que de la biographie de la ville de Samarcande, et sans excéder une longueur de trente vers ou lignes poétiques.



L’ensemble des poètes des pays islamiques, tous âges confondus, sont invités à participer à ce concours via le lien "https://icesco.org/fr/concours-des-villes-de-poesie".

