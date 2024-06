L'IA et la science des données au Maroc en débat

06/06/2024

"Morocco meets Data science and AI" (Le Maroc à la rencontre de la science des données et de l'IA) est le thème d'une table ronde organisée, mercredi à Rabat, à l'initiative du Club of data engineers (CODE) de l’École des sciences de l'information.



Cette rencontre, consacrée aux étudiants ingénieurs dans le cadre des Journées marocaines des futurs scientifiques des données" (Moroccan Days of Future Data Scientists, MDFDS), vise à explorer les opportunités, les défis et les perspectives d'avenir de l'intelligence artificielle (IA) et de la science des données au Maroc, apportant aux participants un éclairage sur les enjeux cruciaux de ces disciplines en plein essor.



Le président du CODE, Youssef Chahib, a souligné que l'objectif de cet événement est de mettre en avant le développement des technologies de l'IA et de la science des données, en mettant l'accent sur l'avenir du Royaume dans ce domaine.



"Ces journées offrent aux jeunes des opportunités d'apprentissage, d'encadrement et de compétition visant ainsi à stimuler leur créativité, à renforcer leurs compétences et à les préparer aux défis technologiques de l'avenir", a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.



Pour sa part, Salma Karim, responsable du département Capital humain et Innovation à l’Agence de développement du digital, a précisé que cette table ronde permettra de discuter avec les étudiants des perspectives de l'IA, en mettant en lumière son impact potentiel sur les différents secteurs au Maroc.



Elle a également souligné l'importance d'élaborer une vision intégrée en tenant compte du rôle crucial de l'étudiant et de la recherche scientifique dans ce processus.

Au programme de cet évènement figurent des workshops et une compétition centrés sur les domaines de la Data et de l'intelligence artificielle.