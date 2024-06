L'IA au service de l'entreprise intelligente, au centre d'une rencontre à Marrakech

09/06/2024

"L'intelligence artificielle au service de l'entreprise intelligente", a été au centre d'une rencontre organisée, samedi à Marrakech, avec la participation de plusieurs institutions, professionnels et représentants de coopératives et de petites entreprises de la région Marrakech-Safi.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la cinquième édition de la Caravane Microlabs Solutions, qui a pour objectif d’accompagner plus de 200 entreprises à travers des ateliers virtuels et en présentiel, en réunissant des entreprises et des experts pour interagir sur les questions soulevées par l'entrepreneur notamment le financement, le suivi administratif, le marketing digital et le développement et le mangement des entreprises.



A cette occasion, rapporte la MAP, la directrice générale du bureau "Attitudes Conseil", Amal Cherif Haouat, a indiqué que cette rencontre, organisée en présentiel avec l’implication de partenaires institutionnels et privés et des entreprises de la région, est de nature à jeter la lumière sur les opportunités offertes par l'intelligence artificielle (IA) et les moyens de l'adopter dans le domaine des coopératives artisanales, notant, dans ce sens, que "la numérisation est devenue aujourd’hui une nécessité et non plus un choix".



Et d’ajouter dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre connaît l'organisation d'une Masterclass visant à simplifier les outils de l'intelligence artificielle et à aborder les moyens du renforcement de la compétitivité des entreprises et des coopératives. L'objectif étant d’assurer la transformation digitale des entreprises, a-t-elle expliqué.



De son côté, le directeur par intérim de l’annexe de la Chambre de commerce, d'industrie et des services à El Kelâa des Sraghna, Rachid Tahri, a expliqué dans une déclaration similaire que la digitalisation revêt une importance cruciale pour les entreprises en ce sens qu’elle contribue au renforcement de la compétitivité à travers le développement des modes de gestion et de production.



La digitalisation et l'intelligence artificielle contribuent également au renforcement des capacités des entreprises en matière de marketing et de prospection des clients, a-t-il dit, faisant observer que le boom technologique a remarquablement facilité l'accès aux marchés et la recherche de nouveaux clients.



Selon les organisateurs, Microlabs Solutions s'engage à offrir un environnement d'apprentissage interactif et enrichissant à tous ceux souhaitant développer leurs compétences dans les domaines de l'intelligence artificielle, du marketing numérique, de l'éducation financière et du management d'entreprise.