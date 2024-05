L’IA apporte des solutions répondant aux défis spécifiques du continent africain

31/05/2024

Les techniques de l’Intelligence artificielle (IA) ont le potentiel de transformer les économies africaines et de révolutionner de nombreux secteurs, en apportant des solutions répondant aux défis spécifiques du continent africain, a indiqué, mercredi à Marrakech, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.



Intervenant à l'ouverture de la 2ème édition du Gitex Africa Morocco, M. Alj a souligné que la promotion de la puissance technologique de l'Afrique est essentielle à l’industrialisation et à la croissance économique, ainsi qu’à la création d’emplois dans un continent dont la population doublera d’ici 2050, ajoutant que cette édition de GITEX présentent de belles opportunités pour l'Afrique, tant sur le plan économique que social.



Il a, dans ce sens, mis l'accent sur les avantages de la high-tech dans la promotion de l'environnement socio-économique, citant, à titre d'exemple, la fintech ou encore la télémédecine et les applications mobiles de santé.