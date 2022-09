L'HUIM6 réalise une intervention chirurgicale de reconstruction mandibulaire avec une prothèse en titane imprimée en 3D

28/09/2022

L' Hôpital Universitaire International Mohammed VI (HUIM6) de Bouskoura a réalisé récemment une intervention chirurgicale de reconstruction mandibulaire avec une prothèse en titane imprimée en 3D. Réalisée par le Pr Kounimba Coulibaly, chirurgien maxillo-facial, cette intervention constitue une véritable prouesse s’appuyant sur les dernières avancées d’ingénierie médicale, indique un communiqué de l’Hôpital. Il s’agit, selon la même source, d’une reconstruction mandibulaire avec une prothèse en titane imprimée en 3D sur une patiente souffrant d’une tumeur au niveau de la région mandibulaire. L'exérèse chirurgicale de la tumeur ainsi que d’une partie de l'os de la mandibule s’avérait nécessaire pour le traitement de cette patiente. C’est ainsi que l’équipe de chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura a réalisé la reconstruction mandibulaire avec une prothèse en titane imprimée en 3D, relève l’HUIM6. Il s’agit là d’une technologie qui permet aux cliniciens de développer une chirurgie sur mesure et qui a permis, en l’occurrence pour le cas de cette patiente, de conserver sa morphologie faciale et de garder sa motricité tout en réduisant la durée chirurgicale, le risque d’infection nosocomiale et en favorisant une récupération rapide pour la patiente. Par le biais de cette technologie, l’HUIM6 continue de renforcer sa position dans le domaine médical et de contribuer activement à l’amélioration de la qualité, la sécurité et les résultats des soins chirurgicaux des patients opérés. Cité par le communiqué, Pr Coulibaly a expliqué que "pour pouvoir procéder à une reconstruction mandibulaire avec une prothèse en 3D, il était nécessaire de modéliser virtuellement le crâne et les mâchoires de la patiente atteinte d’une tumeur au niveau de la région mandibulaire". Et d’ajouter que les nouvelles techniques d’imagerie médicale et de modélisation 3D, ont permis une visualisation précise de la mandibule et de l’ensemble du visage, ce qui nous a permis de bien délimiter la zone à enlever et de déterminer avec précision l’emplacement et les mensurations de la future prothèse de remplacement. La prothèse en titane imprimée en 3D a alors été fabriquée de manière personnalisée et en concertation avec l’équipe de chirurgie maxillo-faciale. Ceci avait pour objectif de simuler les limites et la zone de coupe d’une part, et d'ajuster l’emplacement de la prothèse au cours de l’intervention chirurgicale d’autre part, a fait savoir le Pr Coulibaly. "Pour le cas de la patiente prise en charge au niveau de notre hôpital, elle a retrouvé une locution et une occlusion normales sans problème d’asymétrie au niveau du visage. Les suites opératoires étaient excellentes et la patiente n’éprouve aucune symptomatologie postopératoire", a-t-il souligné. L’Hôpital Universitaire Mohammed VI offre à ses patients un espace de soins aux standards internationaux et une prise en charge personnalisée, reposant sur l’excellence et la qualité d’un capital humain hautement qualifié, s’appuyant sur les dernières avancées technologiques tant au niveau des protocoles, du plateau technique que des équipements de dernière génération et aux normes internationales dont il dispose, conclut le communiqué.