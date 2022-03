L’Espérance remporte le clasico retour face à l’Etoile du Sahel

14/03/2022

L’Espérance sportive de Tunis a réalisé une victoire importante aux dépens de l’Etoile sportive du Sahel (2-0) dans le clasico de la 4e journée de la phase de poules (groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique, disputé samedi au stade Hamadi Agrebi de Radès (banlieue de Tunis).



Les deux réalisations espérantistes ont été signées par l’Algérien Abdelkader Bedrane à la 66e et Mohamed Ali Ben Romdhane à la 77e. A la faveur de ce succès, l’Espérance a conforté son capital à hauteur de 8 points ex aequo avec le CR Belouizdad (Algérie), vainqueur la veille du Jxaneng Galagy du Botswana, dernier avec un point. L’Etoile du Sahel demeure 3e avec trois points.



En effet, après le succès du CR Belouizdad, la tension était palpable dans le clasico de cette 4e journée dont l’issue se devait d’être favorable pour l’un ou l’autre des représentants tunisiens dans la compétition.



Devant l’importance de l’enjeu, le match n’offrait pas un grand spectacle et le jeu se concentrait, du moins dans sa première moitié, en milieu du terrain avec un engagement physique avéré d’un côté comme de l’autre.