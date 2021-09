L'Espagne veut la continuité de l’accord de pêche avec le Maroc

30/09/2021

L’ Espagne a défendu, mercredi, la continuité de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne, soulignant l’importance vitale de cet accord pour les pêcheurs espagnols.



"Nous voulons la continuité de l'accord (…) dans le cadre des relations de coopération et d'amitié que nous avons avec le Maroc", a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, en réaction à la décision en 1ère instance du Tribunal européen concernant les accords agricole et de pêche Maroc/UE.



Le Maroc est un "partenaire stratégique" et une "zone de pêche importante" pour la flotte européenne et espagnole, puisque sur les 132 navires qui pêchent dans ses eaux, 93 sont des Espagnols, a insisté M. Planas. Malgré la décision du tribunal, les deux accords "restent en vigueur" au moins pendant une certaine période, a-t-il précisé.