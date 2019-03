L’Espagne se maintient comme premier partenaire commercial du Maroc

Les exportations espagnoles vers le Maroc en hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente

06/03/2019

L’Espagne s’est maintenue en 2018 comme le premier partenaire commercial du Maroc, aussi bien en termes d’exportations que d’importations, et ce pour la septième année consécutive, selon des données publiées par l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat).

En 2018, les exportations espagnoles vers le Maroc se sont élevées à 8.221 millions d'euros, en hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente, enregistrant ainsi un nouveau record historique, souligne la même source.

La valeur des exportations espagnoles à destination du Royaume a été multipliée par deux durant les 7 dernières années, passant de 4.130 millions d’euros en 2011 à 8.221 millions en 2018, rapporte la MAP.

Le Maroc a été en 2018 la neuvième destination mondiale des biens espagnols et la deuxième en dehors de l’Union européenne, juste derrière les Etats Unis. De même, les exportations espagnoles au Maroc représentent 2,9 % du total de celles du pays Ibérique à travers le monde.

Le nombre d’entreprises espagnoles ayant exporté des biens au Maroc s’est situé à 20.714 unités en 2018, un chiffre en hausse de 4,8 % (près de 1.000 sociétés de plus) par rapport à 2017. Ceci fait du Royaume le troisième pays du monde ayant enregistré la plus forte hausse du nombre des entreprises espagnoles qui y exportent leurs produits.

Ces chiffres font aussi du Maroc le premier partenaire commercial de l’Espagne en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne et au Moyen Orient. Les échanges commerciaux entre les deux pays représentent 56 % du total des exportations espagnoles vers l’Afrique du Nord.

Presque la moitié des exportations espagnoles vers l’Afrique ont comme destination le Maroc, qui en 2018 a reçu 44 % des exportations espagnoles vers le continent africain.

Dans le même contexte, la valeur des importations de produits marocains par l’Espagne a été multipliée par deux au cours des 7 dernières années, passant de 3.100 millions d’euros en 2011 à 6.652 millions en 2018.

Le Royaume a été le premier fournisseur africain de l’Espagne lors de l'année écoulée avec des exportations représentant 24 % de celles de l’ensemble des pays africains vers le pays Ibérique.

Le Maroc se situe, en outre, au 11ème rang des fournisseurs de l’Espagne à travers le monde, en dehors de l’Union européenne.