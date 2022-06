L'Espagne salue les résultats positifs de la nouvelle feuille de route avec le Maroc

07/06/2022

Le gouvernement espagnol a fait part, lundi, de sa satisfaction des «résultats positifs» de la nouvelle feuille de route établie entre les deux pays suite à la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en avril dernier au Maroc à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI. «Nous pouvons nous féliciter car cette nouvelle étape s'avère très positive», a souligné la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodriguez, qui était l’invitée d’une émission de la télévision espagnole (TVE). «Nous avons déjà pu constater ces dernières semaines les résultats positifs» de cette nouvelle feuille de route instaurée par les deux pays et qui a permis, selon Mme Rodriguez, d’avancer sur plusieurs questions bilatérales d’intérêt commun. Dans ce sens, la porte-parole de l’exécutif ibérique a exprimé la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Maroc et de consolider un partenariat bénéfique. «Nous continuons à avancer sur cette feuille de route établie avec le Maroc pour améliorer cette relation de voisinage, et surtout pour aller de l'avant dans des questions importantes pour notre pays comme l'immigration, l'économie et la sécurité», a-t-elle assuré. Pour réaliser cet objectif, Mme Rodriguez a relevé que plusieurs départements ministériels espagnols travaillent sur des «accords décisifs» qui ont trait aux relations avec le Maroc.