L'Espagne met la main sur des éléments du polisario accusés de contrebande

22/03/2022

Simultanément avec la nouvelle position du gouvernement espagnol concernant l'initiative marocaine d'autonomie qu’il a qualifiée de "sérieuse, réaliste et crédible" pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain, les autorités espagnoles ont procédé à l’arrestation d’éléments appartenant à la direction du Polisario opérant au sein de réseaux de trafic de médicaments et de matériel médical. Elles ont démantelé un réseau spécialisé dans le vol de médicaments et de matériel médical dans plusieurs villes espagnoles. Ce réseau acheminait les médicaments vers les camps de Tindouf pour les revendre ensuite dans les marchés africains. Selon des sources concordantes, les autorités espagnoles, après avoir reçu un certain nombre de plaintes d'associations civiles concernant le vol d'aide médicale destinée aux séquestrés des camps, et en l’absence de toute coopération de la pseudo-direction du Polisario, ont décidé de mener leur enquête et de suivre le cheminement de la collecte et de la distribution des médicaments et du matériel médical à l'intérieur du territoire espagnol. Les médicaments étaient emballés dans des boîtes et expédiés au nom d’associations espagnoles aux camps. Les mêmes sources ont indiqué que les autorités espagnoles ont découvert un large trafic de médicaments et de matériel médical et paramédical. Les enquêteurs ont constaté l’absence de licence permettant l’achat des médicaments et autre matériel auprès des pharmacies, et qu'ils provenaient d’hôpitaux espagnols via des sous-traitants dont la plupart sont des médecins sahraouis du polisario. Cela révèle la cupidité des dirigeants du polisario qui veulent étendre leur trafic au-delà des marchés africains.