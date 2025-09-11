L’Equipe : Les débuts tonitruants de Hamza Igamane avec le LOSC

11/09/2025

L'attaquant international marocain Hamza Igamane signe des “débuts tonitruants”, aussi bien avec son nouveau club du LOSC Lille (Ligue 1) qu'avec les Lions de l’Atlas, écrit le quotidien sportif français “L’Equipe”.



Dans un article sous le titre “L'inspiration géniale d'Hamza Igamane avec le Maroc face à la Zambie”, la publication spécialisée souligne que l’avant-centre “aime frapper fort d’entrée”, saluant sa performance, lundi soir, contre la Zambie (0-2), en qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026, “en marquant son deuxième but avec le Maroc d'une demi-volée lointaine du pied droit”.



Contre la Zambie, et alors que le Maroc est déjà qualifié pour le Mondial 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, le nouvel attaquant du LOSC, aligné par Walid Regragui en soutien de Youssef En-Nesyri, a attendu la 47ème minute pour bluffer le Levy Mwanawasa Stadium de Ndola, commente le journal.



D'une demi-volée sans contrôle du pied droit depuis les 25 mètres, Igamane a trompé le gardien adverse, pas vigilant face au rebond fuyant de la tentative du numéro 21, se félicite-t-il.



Déjà auteur d'un doublé en une mi-temps pour sa première avec Lille face à Lorient le 30 août (7-1) en Ligue 1, le buteur de 22 ans s'est à nouveau distingué avec la sélection marocaine, fait observer l’auteur de l’article, rappelant qu'Igamane avait célébré sa première cape en débloquant son compteur vendredi face au Niger (5-0) et en délivrant même une passe décisive pour Azzedine Ounahi.



L'attaquant international marocain vient de s’engager avec le club lillois pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en 2030, en provenance des Glasgow Rangers.

LDC féminine



L'équipe de l'AS FAR dames s'est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des champions de football, au terme des qualifications de la Zone UNAF, qui se sont tenues en Tunisie.

Le club militaire a battu lundi le club tunisien de l'ASF Sousse par 4 buts à 0, lors de la 3ème et dernière journée.

Grâce à ce succès, le 3ème en autant de rencontres, l'AS FAR a totalisé 9 points, devant FC Massar d'Egypte (6 pts) et Afak Relizane d'Algérie (3 pts), alors que l'ASF Sousse s'est classée à la dernière place (0 pt).

Seule l'équipe classée première de ce mini-championnat se qualifie pour la phase finale du tournoi.

L'AS FAR a remporté la 2ème édition de la Ligue des champions féminine, organisée au Maroc en 2022.



EN U17



La sélection marocaine des moins de 17 ans de football a pris le meilleur sur son homologue ouzbèke par 4 buts à 3, mardi dans le cadre d'un tournoi amical disputé en Espagne.

Les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés grâce à des buts signés Youssef Belahcen (3e), Zyad Baha (17e), Mohamed Moncef (69e) et Ouassim Derdak (89e).

L'équipe du Maroc avait battu le Canada (3-0) lors de son premier match dans ce tournoi, avant de perdre (4-1) devant l'Angleterre lors de la deuxième rencontre.

Ainsi, la sélection marocaine s'est classée à la deuxième place de ce tournoi international amical avec un total de 6 points.

La participation des poulains de Nabil Baha à cette compétition s'inscrit dans le cadre de leur préparation pour la phase finale de la Coupe du monde U17 qui se tiendra en novembre prochain au Qatar.