L'Egypte va organiser un sommet d'urgence sur la question palestinienne

09/02/2025

L'Egypte a annoncé dimanche qu'elle organiserait le 27 février un sommet des pays arabes pour discuter "des derniers développements graves" liés à la question palestinienne, après l'annonce par Donald Trump d'un plan visant à placer Gaza sous contrôle américain.



Ce "sommet arabe d'urgence" se tiendra alors que l'Egypte a rallié des soutiens régionaux contre le plan du président américain, qui a annoncé vouloir déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie et placer le territoire palestinien sous contrôle des Etats-Unis afin de le reconstruire.



Le sommet a été convoqué par l'Egypte, à la demande des Palestiniens, après des consultations "au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours", afin d'aborder "les derniers développements graves concernant la cause palestinienne", a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ces contacts ont été établis notamment avec Bahreïn, qui préside actuellement la Ligue arabe, a précisé le ministère.



Le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelatty s'était entretenu vendredi avec ses partenaires de Jordanie, d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis pour adopter une position unie rejetant tout déplacement forcé des Palestiniens.



Un concert de protestations à travers le monde a accueilli la proposition de Donald Trump, en particulier de la part des pays arabes qui ont insisté sur la nécessité d'une solution à deux Etats, israélien et palestinien, pour régler le conflit israélo-palestinien.