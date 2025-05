L’Egypte soutient la souveraineté des pays et leur intégrité territoriale

Nasser Bourita reçoit un message écrit adressé à SM le Roi par son Excellence le Président égyptien

29/05/2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Egyptiens à l’étranger, Dr Badr Abdel Aaty.



Lors de cette rencontre, M. Bourita a reçu de son homologue égyptien un message écrit adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, par son Excellence le Président Abdel Fattah Al-Sissi.



Le message du Président de la République Arabe d'Egypte à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, traduit la volonté des dirigeants des deux pays de consolider la dynamique positive que connaissent les relations entre le Royaume du Maroc et la République Arabe d'Egypte et de les hisser à des horizons plus larges de coopération et de complémentarité, au service des deux pays frères.



Par ailleurs, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger a réaffirmé mercredi à Rabat, l'attachement de la République Arabe d'Egypte aux positions et principes contenus dans le Communiqué conjoint du 10 mai 2022, publié à l'issue de la visite au Maroc de l'ancien chef de la diplomatie égyptienne.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre avec Nasser Bourita, Dr Badr Abdel Aaty a souligné que les positions qui régissent la politique étrangère de l'Egypte consistent en la préservation de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et l'action pour la réalisation du développement économique des peuples.