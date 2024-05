L'École nationale d'agriculture de Meknès à l'heure de ses 21èmes Olympiades

12/05/2024

L'École nationale d'agriculture de Meknès (ENAM) abrite les 11 et 12 mai courant, la 21ème édition de ses Olympiades sous le thème "Nutrition, sport et santé mentale : Relation équilibrée".



Initiée par le Cercle des Élèves Ingénieurs et le Club Olympiades de l'École Nationale d'Agriculture de Meknès, cette manifestation qui fusionne les dimensions sportives, culturelles et artistiques, se veut un espace de rencontre des talents, issus des divers établissements d'ingénierie du Maroc.



Une vingtaine de disciplines sportives, de compétitions et jeux culturels ont été retenus pour cette édition des olympiades qui tendent, au-delà de leurs aspects divertissants et ludiques, à encourager l'entraide, la solidarité, la complémentarité et la confiance mutuelle entre les participants.



Dans une déclaration à la MAP, en marge du lancement, samedi, des jeux des Olympiades, le directeur de l'ENAM, Said Amiri a indiqué que ces olympiades s'inscrivent dans le cadre des activités parascolaires organisées par les clubs des étudiants, ajoutant que l’école promeut ce genre d'initiatives pour permettre aux étudiants de découvrir les activités extra-scolaires et de rencontrer des étudiants des autres établissements à travers le Maroc.



Des étudiants issus de huit établissements universitaires intéressés par les Olympiades prennent part à cette manifestation, a-t-il fait savoir, ajoutant que plusieurs sports dont le football, le volleyball, le basketball sont programmées aux côtés d'autres activités culturelles.



Le choix du thème de cette édition "Nutrition, sport et santé mentale : Relation équilibrée" met en lumière, selon les organisateurs, l'importance d'une approche holistique pour le bien-être physique et mental à travers le sport. Cette thématique vise à souligner l'interconnexion entre ces trois aspects cruciaux de la vie, montrant comment ils s'influencent mutuellement pour favoriser une meilleure qualité de vie.



Vendredi, une conférence sur le thème de ces Olympiades "Nutrition, sport et santé mentale : Relation équilibrée" a été organisée dans l’enceinte de l'ENAM, réunissant des intervenants de renom, dont des spécialistes dans plusieurs filières en lien avec la thématique de cette édition.