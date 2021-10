L'Eco-Trail d’Amizmiz les 16 et 17 octobre

03/10/2021

Trail Maroc organise les 16 et 17 octobre l'Eco-Trail d’Amizmiz sous le thème de l’écologie, du développement durable et de la découverte d'un écosystème naturel époustouflant, ont annoncé les organisateurs.



Réparti sur 4 parcours différents, l’Eco-Trail offre l’occasion aux marcheurs de découvrir les plaisirs d’un trail en pleine nature, mais aussi le moment de lancer un nouveau défi aux professionnels du trail, en leur offrant un parcours sans limites, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



"Tout le monde aura sa course à pied, 9/19/29km dans les contrées idylliques aux terrains variés… Les plus coriaces au mental d'acier iront chercher le dénivelé et l'endurance avec un 66km 3600 D+ ou la course à 2 étapes 95km 5055 D+", précise-t-on.



En parallèle, il sera question de réaliser le nettoyage des parcours sur 66km grâce à l’aide de volontaires, afin de combiner l’utile à l’agréable tout en y ajoutant une forte dose d’action écologique et sociale à cet événement sportif, a souligné la même source.