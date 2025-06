L’ENCG de Dakhla célèbre sa cinquième promotion

03/06/2025

L’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, relevant de l’Université Ibn Zohr, a organisé, récemment, la cérémonie de remise des diplômes au profit des lauréats de la cinquième promotion de l’établissement au titre de l’année universitaire 2024-2025, ainsi que de la quatrième promotion du master international en intelligence économique et perspectives des territoires.



Ainsi, un total de 136 lauréats ont été célébrés, répartis sur cinq filières de formation, à savoir audit et contrôle de gestion (30), gestion financière et comptable (28), logistique (23), marketing et action commerciale (21), commerce international (14), en plus du master international en intelligence économique et perspectives des territoires (20).



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’ENCG de Dakhla, Aziz Sair, a souligné que cette cérémonie ne constitue pas seulement un moment de fête pour les lauréats, mais reflète également l’engagement de l’École à accompagner les grands chantiers de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que l’ensemble des provinces du Sud du Royaume.



L’École, a-t-il poursuivi, veille à doter les entreprises du secteur privé et les institutions du secteur public de compétences hautement qualifiées, aptes à contribuer au développement et à s’insérer efficacement dans le marché de l’emploi, notamment au niveau des provinces du Sud du Royaume qui connaissent une dynamique soutenue sur les plans économique et social.



A cette occasion, les lauréats ont exprimé leur profonde satisfaction d’avoir achevé avec succès leur parcours académique au sein de l’ENCG de Dakhla, soulignant que cette étape constitue un tremplin vers l’insertion professionnelle, tant dans le secteur privé que dans les institutions publiques.



La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, d’élus et chefs de services extérieurs, ainsi que des parents et tuteurs des lauréats de cette promotion.