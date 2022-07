L’EN réussit l’exploit d’accéder à la finale de la CAN féminine

20/07/2022

Reynald Pedros : Le Nigéria, c’était du lourd . Nous devions sortir un match plein et c’est ce que nous avons fait

Bel exploit à mettre à l’actif des Lionnes de l’Atlas qui ont réussi, lundi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, à décrocher leur billet pour la finale de la CAN féminine qui se déroule actuellement au Maroc. Elles ont surclassé en demi-finale la sélection nigériane après recours aux tirs au but (5- 4), sachant que le temps réglementaire et les prolongations s’étaient soldés sur un score de parité, un partout. Ce fut le premier test sérieux de l’EN depuis

l’entame de la compétition, face à un coriace adversaire, 11 fois vainqueur de la CAN sur 13 éditions. Poussées par un peu plus de 45.000 supporteurs qui n’ont pas cessé de donner de la voix, les joueuses de l’EN, aucunement intimidées par l’équipe nigériane, ont abordé la partie pied au plancher. Mais ce n’était que partie remise, du fait que les Green Eagles disposaient de plusieurs atouts à faire valoir. Une fois le quart d’heure d’entrée passé, elles ont pris les choses en main, parvenant à portrer le danger dans le camp adverse à maintes reprises, avant de trouver la faille à l’heure de jeu, suite à un but de l’infortunée Yasmine Mrabet contre son camp. Fort heureusement que l’équipe marocaine a aussitôt réagi, recollant au score grâce à un but de Sanaa Mesoudi à la 66ème minute. Sur le papier, tout laissait croire que le Nigeria allait plier la partie en sa faveur, mais cette sélection n’a qu’à s’en prendre à elle-même, en se tirant une balle dans les pieds. A cause de leur jeu aussi dangereux que musclé, les Green Eagles ont écopé de deux cartons rouges des plus mérités, se voyant dans l’obligation de terminer le match à neuf, une infériorité numérique nullement exploitée par les joueuses de l’EN qui ont raté des occasions toutes faites. Lors de la séance des penalties, les internationales marocaines n’ont pas fléchi, réussissant leurs cinq tirs contre quatre pourleur adversaire après l’intervention de la keeper Khadija Errmichi qui propulse ses coéquipières vers une finale de la CAN, la première dans l’histoire du football féminin national. A l’issue de ce match, le sélectionneur national, Reynald Pedros, a indiqué que «nous avons joué devant une équipe forte et nous sommes heureux de nous qualifier en finale ». Et d’ajouter que «même en évoluant à neuf, l’adversaire reste du lourd et nous devions sortir un match plein et c’est ce que nous avons fait», avant de regretter le fait que ses protégées aient manqué le dernier geste. Mais, « l’important reste la qualification en finale ». Un dernier acte, prévu samedi prochain au Complexe Moulay Abdellah, où le Onze national aura à croiser le fer avec son homologue sud-africain, tombeur, également lundi au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat, de la Zambie par 1 à 0, but de Linda Mothalo au temps additionnel (90+4) sur penalty. Il convient de rappeler que les quatre équipes demi-finalistes de cette CAN 2022 se sont qualifiées aux phases finales du Mondial qui sera organisé