L’EN féminine surclasse l’Atletico Madrid

26/10/2021

La sélection marocaine féminine s’est imposée (1-0) face à l’Atletico Madrid, dans le cadre d’un match amical, disputé lundi soir à Madrid. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Rosella Ayane à la 31ème minute. La rencontre s’est déroulée à huis clos au centre sportif Wanda Alcala Henares. L’Atletico de Madrid est 5ème du championnat espagnol avec 14 points. Il s’agit de la deuxième rencontre des Lionnes de l’Atlas en Espagne, après celle disputée jeudi soir contre la sélection espagnole féminine et qui s’est soldée par une victoire de La Roja (3-0). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des Lionnes de l’Atlas pour les prochaines échéances notamment la Coupe d’Afrique des nations, CAN Maroc 2022. Le Maroc occupe actuellement la 81e place du classement FIFA des équipes nationales féminines.