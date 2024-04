L’EN féminine plus proche que jamais d’une qualification aux Olympiades de Paris

08/04/2024

Le Onze national féminin donnera la réplique, ce mardi à 22 heures au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan, à son homologue zambien pour le compte du match retour du quatrième et ultime tour des éliminatoires du tournoi de football des Jeux olympiques Paris 2024.



L’équipe marocaine se trouve plus que jamais proche d’une qualification historique, la première, aux Olympiades suite à sa victoire au match aller à Ndola par 2 à 1, grâce aux buts de Zineb Redouani et Rosella Ayane. Toutefois, gare à l’excès de confiance face à un adversaire qui tâchera de renverser la donne en vue de décrocher le ticket des JO.



C’est une confrontation à prendre très au sérieux que les partenaires de Khadija Errmichi, excellente lors du premier acte en interceptant, entre autres, un penalty, sont tenues de bien négocier.

De retour au pays, les Lionnes de l’Atlas ont regagné de sitôt leur camp de base au Complexe Mohammed VI de football pour peaufiner les réglages nécessaires afin d’être fin prêtes au match retour, d’autant plus qu’elles seront soutenues par le public marocain que l’on espère se déplacera en grand nombre, comme ce fut le cas pour les Zambiennes à l’aller.



En tout cas, une grande partie de la mission a été réalisée à Ndola, reste à compléter la tâche à Rabat. Ce qui sera un joli exploit pour cette équipe nationale féminine qui s’est qualifiée l’année dernière aux phases finales du Mondial FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Le Maroc pourrait être l’un des rares pays représentés dans les deux tableaux du tournoi olympique de football après la qualification de la sélection masculine U23, championne d’Afrique qui évoluera aux côtés de l’Argentine, de l’Ukraine et d’un représentant du continent asiatique.



Il convient de rappeler en dernier lieu que le Nigeria et l’Afrique du Sud s’affronteront pour arracher le deuxième billet réservé au continent africain.



M.B