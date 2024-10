L’EN féminine affronte la Tanzanie et le Sénégal en amical

18/10/2024

L'équipe nationale féminine ''A'' disputera deux matchs amicaux contre ses homologues de la Tanzanie et du Sénégal, respectivement les 25 et 29 octobre au stade Père Jégo à Casablanca, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Le coup d’envoi de ces deux rencontres sera donné à 19h00, précise la même source.

A cet effet, poursuit la même source, le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas, Jorge Vilda Rodríguez, a convoqué 26 joueuses pour un stage de préparation, programmé au Complexe Mohammed VI de football du 20 au 29 octobre.



Voici la liste des joueuses convoquées: Khadija Errmichi (AS FAR), Ines Arouaissa (Saint Malo/France), Fatima Ezzahra EL Jebraoui (Wydad Athletic Club), Hanane Ait Elhaj (Valencia CF/Espagne), Sabah Seghir (FC Bâle/Suisse), Djennah Cherif (Grand Genève/Suisse), Aziza Rebbah (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Zoubida El Bastali (Wydad Athletic Club), Yasmin Katie Mrabet (Valencia CF/Espagne), Fatima El Ghazouani (RC Lens/France), Najat Badri (AS FAR), Ghizlane Chebbak (Levante Las Planas/Espagne), Anissa Lahmari (Levante UD/Espagne), Sarah Kassi (FC Fleury 91/France), Zineb Erroudani (AS FAR), Sanaa Mssoudy (AS Far), Salma Amani (Brooklyn FC/États Unis), Fatima Tagnaout (Séville/Espagne), Sakina Ouzraoui Diki (Costa Adeje Tenerife/Espagne), Rania Boutiebi (Brugge/Belgique), Imane Saoud (Servette FC/France), Jade Nassi (Stade Reims/France), Ibtissam Jraidi (Al Ahli SC/Arabie Saoudite), Rosella Ayane (Chicago Red Star/États Unis) et Kenza Chapelle (RC Strasbourg/France).