L’EN entame les éliminatoires du Mondial Qatar 2022

01/09/2021

Mission : Surclasser le Onze soudanais pour envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions

C’ est ce soir à partir de 20 heures que le Onze national entamera sa campagne des éliminatoires pour le Mondial FIFA Qatar 2022. L’EN débutera la compétition à la maison en accueillant au complexe Moulay Abdellah à Rabat la sélection soudanaise, pour le compte de la première journée du groupe I, alors que l’autre match de cette poule devait être disputé mercredi entre la Guinée Bissau et la Guinée. Une rencontre qui revêt donc un grand enjeu dans la mesure où l’équipe nationale est tenue de bien négocier son entrée en matière face à un adversaire qui ne manquera certainement pas de défendre à fond ses chances dans l’espoir de regagner Khartoum sans dégâts. Pour cette opposition, la sélection soudanaise avait effectué aux Emirats Arabes unis une concentration d’une quinzaine de jours ponctuée par deux matches tests contre le Niger, le premier perdu par 2-1 et le second remporté par 3 à 0. Contrairement à l’adversaire soudanais, l’EN s’est contentée d’une courte période de préparation au Complexe national de football Mohammed VI à Maamora, moins d’une semaine en vue de peaufiner les ultimes réglages, à raison d’une séance d’une 1h30mn par soirée, sachant que la dernière devait avoir lieu hier mercredi au complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Sur le papier et au vu de la qualité des deux effectifs, tout porte à croire que la balance penche du côté des protégés de Vahid Halilhodzic, sous les feux des critiques qui sont allées crescendo surtout après avoir communiqué sa dernière liste de joueurs où manquaient à l’appel un certain Hakim Ziyech qui affiche la bonne forme en ce début de saison avec son club de Chelsea. C’est au sélectionneur national d’assumer ses choix mais avant tout de mener ses poulains à bon port. Une victoire d’entrée,synonyme de plus de confiance et de sérénité, d’autant plus qu’elle permettra au groupe d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions. A commencer par le match de la seconde journée programmé lundi prochain à Conakry face à la Guinée, rencontre qui se jouera à huis clos en raison de la situation sanitaire due à la Covid-19. Il convient de rappeler que les équipes qui termineront en pôle position des dix groupes en lice pour ces éliminatoires de la Coupe du monde se qualifieront aux matches barrages, de sorte à ce que le continent soit représenté lors de l’édition qatarie par cinq sélections. Pourvu que la notre soit de la partie après avoir été mondialiste en 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats Unis d’Amérique, 1998 en France et 2018 en Russie.