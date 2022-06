L’EN des locaux en stage de préparation à Maâmora

02/06/2022

L'équipe nationale des joueurs locaux effectuera deux stages de préparation durant le mois de juin au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Le premier stage a débuté mardi pour prendre fin le 6 juin, tandis que le second aura lieu du 8 au 14 du même mois, écrit la FRMF sur son site web. A cette occasion, 24 joueurs ont été convoqués parle sélectionneur national Houcine Ammouta. Il y a lieu de rappeler que le Onze national des locaux est le double tenant du titre du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), et ce lors des éditions marocaine (2018) et camerounaise (2020). Voici la liste des joueurs convoqués:Hamid Ahadad (Raja de Casablanca), Marouane Hadhoudi (Raja de Casablanca), Abdellah Khafifi (Mouloudia Oujda), Ismail Khafi (AS FAR), Reda Jaadi (Wydad Casablanca), Hamza Moussaoui (Renaissance de Berkane), Abdelkerim Baadi (Renaissance de Berkane), Mohamed Nahiri (Raja de Casablanca), Saiefeddine Bouherra (Maghreb de Fès),Ismail Moutarajji (Wydad de Casablanca), Reda Selim (AS FAR), Ayoub El Amloud (Wydad de Casablanca), Adam Ennafati (AS FAR), Ayoub Lakrad (ASFAR), Mohammed Zrida (Raja de Casablanca), Hamza Regragui (Renaissance de Berkane), Mohammed Rabii Hrimat (AS FAR), Charki El Bahri (Renaissance de Berkane), Mehdi Meftah (Mouloudia d’Oujda), Abdelfettah Hadraf (Difaa El Jadida), Yassine Lebhiri (Mouloudia d’Oujda), Hamza El Hamyani (Renaissance de Berkane), Hamza El Janati (Maghreb de Fès) et El Mehdi Oubila (Renaissance de Berkane).