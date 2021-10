L’EN aspire à clore en beauté les fenêtres FIFA d’ octobre

11/10/2021

Objectif : Surclasser la Guinée pour décrocher les barrages du Mondial

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, à son homologue guinéen pour le compte d’un match en retard (2ème journée) des éliminatoires, groupe Izone Afrique, du Mondial FIFA Qatar 2022. C’est une équipe qui affiche un moral au beau fixe qui disputera cette rencontre après avoir réussi un joli petit chelem. La sélection nationale reste sur trois victoires de rang, ce qui lui permet de dominer cette poule avec un total de 9 points. Une situation des plus confortables dans la mesure où surclasser la sélection guinéenne ce soir est synonyme de qualification au match barrage prévu en mars prochain. Pour préparer cette opposition, l’EN a regagné son camp de base au Complexe Mohammed VI de football où elle a tenu une séance d’entraînement dimanche, alors que celle consacrée aux derniers réglages devait avoir lieu hier au Complexe Moulay Abdellah. Il y a de fortes chances pour que le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, puisse reconduire quasiment les mêmes éléments alignés contre la Guinée-Bissau. L’on ne doit pas s’attendre à un turn-over au sein de l’effectif, et s’il y aurait des changements, ils devraient concerner peu de postes, de façon à donner davantage de temps de jeu aux titulaires de la sélection. La Guinée, auteure de trois matches nuls jusqu’ici, reste, sur le papier, un adversaire largement dans les cordes de l’équipe nationale qui aspire à conserver son élan victorieux et à aligner un quatrième succès consécutif. Et ce, après avoir disposé à l’entame des qualifs du Soudan (2-0), avant de prendre le meilleur en deux temps sur la Guinée-Bissau sur les scores-fleuves de 5 à 0 et de 3 à 0. Le Onze national devra disputer les deux derniers matches de ces éliminatoires lors des dates FIFA arrêtées au mois de novembre prochain contre le Soudan le 11, match dont le lieu n’a pas encore été fixé, et la Guinée le 14 au Maroc. Comme précité, une fois qualifiée, l’EN aura à jouer le match barrage en aller et retour, ultime étape pour décrocher le sésame de la Coupe du monde et qui connaîtra la présence des dix sélections qui termineront leaders de leurs poules respectives. Si la sélection marocaine parvient à franchir avec succès le cap de ces éliminatoires, elle pourra disputer la 6ème Coupe du monde de son histoire, et ce après les éditions mexicaines en 1970 et 1986, américaine en 1994, française en 1998 et russe en 2018.

​Test sierra-léonais pour l’EN A’

La sélection nationale A’ affrontera ce soir à partir de 17 heures son homologue sierra-léonaise au titre d’un match amical, entrant dans le cadre de la préparation de l’équipe marocaine pour la Coupe arabe des nations qui aura lieu au Qatar du 30 novembre au 18 décembre prochains. Avant ce troisième test, l’EN A’ avait disputé deux autres matches amicaux contre la Gambie et le Soudan du Sud remportés respectivement sur les scores de 7 à 2 et de 2 à 0. Pour rappel, lors de la Coupe arabe des nations, le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et de la Palestine.