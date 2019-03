L’EN à pied d’œuvre à Rabat Ziyech et Belhanda incertains

20/03/2019

L’Equipe nationale A (ENA) a effectué lundi dernier sa première séance de préparation en prévision des matchs face au Malawi et à l’Argentine.

Programmée au terrain annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah (CSPMA) de Rabat, cette séance a connu la présence de la majorité des joueurs retenus par le sélectionneur national, Hervé Renard à l’exception de Soufiane Amrabat, Munir Mhamdi, Khalid Boutaib et Youness Abdelhamid qui ont rejoint le groupe à Bouznika en soirée.

Pour ce qui est de Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam/NED) et Youness Belhanda (Galatasaray/TUR) blessés, le staff médical de l’ENA est en contact avec les médecins de leurs clubs respectifs en attendant de recevoir les rapports médicaux déterminant la nature de la blessure et la confirmation de leur participation au stage de l’ENA.

Cette séance d’entraînement a été suivie par le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa qui est venu apporter son soutien moral aux joueurs.

Idrissi officiellement qualifié

Par ailleurs, la FRMF a reçu, lundi, une lettre de la FIFA lui confirmant que l’international marocain Oussama Idrissi est officiellement qualifié pour porter les couleurs du Onze national A lors des prochaines échéances des Lions de l’Atlas.

Sociétaire du club néerlandais d’Az Alkmaar, Idrissi fait partie du groupe des Lions de l’Atlas actuellement en stage de préparation.