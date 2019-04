L’EMSI décroche deux médailles d’or et une dizaine de prix et distinctions

​Salon international des inventions de Genève

15/04/2019 Libé

Belle et brillante consécration cette semaine du Maroc à l’échelle internationale. A travers l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur, le Maroc s’est vu décerner deux médailles d’or et une dizaine de distinctions à l’occasion du Salon international des inventions de Genève, qui se tient du 10 au 14 avril 2019 à Palexpo.

Le Salon bénéficie du haut patronage de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, (OMPI), du gouvernement suisse, de l’État et de la ville de Genève. Reconnu comme le plus important salon d’inventions au monde, il a confirmé, cette année encore, sa position de rendez-vous spécialisé dans le domaine de la promotion des inventions avec plus de 30 000 visiteurs de tous les continents et plus de 800 inventeurs provenant de plus de 40 pays exposant plus de 1000 inventions spécialisées dans l'électricité, l’IOT, l'énergie, les TIC, l'écologie et les sciences domestiques.

A travers ses deux laboratoires «SMARTilab» et «LPRI», l’école marocaine des sciences de l’ingénieur s’est distinguée de fort belle manière lors de cette édition, avec deux médailles d’or pour ses deux inventions « Smartrafic » et « Smart Factory 4.0 » et s’est vu décerner une dizaine de prix et distinctions reçus auprès de fédérations mondiales notamment : la France, la Russie, la Roumanie, la Chine, la Thailande, l’Arabie Saoudite, la Malaisie, les Maldives et l’Egypte.

L’innovation «SmarTraffic» récompensée lors de ce concours par une médaille d’or est un système décentralisé basé sur l'identification par radiofréquence et le traitement des images, capable de gérer le trafic urbain d’une manière optimale et intelligente. Il identifie les véhicules en état d'urgence (VVIP, pompiers, ambulances, police ...) et contrôle le feu de signalisation de manière dynamique.

Quant au projet « Smarty Factory 4.0 », il s’agit d’un appareil de communication multi-interface, multi-protocole et multi-industries permettant l’acquisition de données sous forme de trames de bus de mode et d’entrées / sorties analogiques / numériques.

Selon Dr Kamal Daissaoui, président du Groupe EMSI, « ces réalisations ont été possibles grâce à la détermination et l’implication des équipes SMARTilab et LPRI, Ils sont aussi le résultat des actions mises en œuvre par l’école visant la promotion de l’invention et de l’innovation au pays ».

Rappelons que l’EMSI a récolté 49 distinctions lors des grandes compétitions à l’échelle nationale et internationale.