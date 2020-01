L'EMSI de Marrakech accueille la Caravane nationale de l'emploi

27/01/2020 Libé

L'Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur (EMSI) de Marrakech a accueilli samedi la Caravane nationale de l'emploi, un événement placé autour du thème "L'innovation au service des sciences de l'ingénierie".

"Ce forum s'inscrit dans le cadre de la 7ème édition de la Caravane nationale de l'emploi, dont le coup d'envoi a été donné sous l'égide du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle et qui vise essentiellement à encourager la création d’entreprises, l'insertion des nouveaux lauréats et la mobilisation des acteurs économiques et sociaux en vue de renforcer l'esprit d'initiative chez les jeunes et de créer des opportunités d'emploi ", a souligné la directrice de l'EMSI-Marrakech, Nadia Kouicem.

Citée dans un communiqué de l'EMSI, Mme Kouicem a ajouté que "ce forum constitue une partie de la stratégie d'insertion professionnelle des lauréats, dont le taux s'élève à plus de 80% pour l'EMSI et c'est ce que nous ambitionnons à travers ce genre de rencontres".

Et de poursuivre que cette rencontre vise à construire un pont entre le monde professionnel qui est celui des entreprises et le monde académique qui est celui de l'EMSI, notant que cet événement représente également une opportunité pour les entreprises qui auront la possibilité de se doter de ressources humaines de qualité supérieure, à travers les rencontres avec les étudiants et les ingénieurs lauréats.

La 7è édition de la Caravane nationale de l'emploi, qui a démarré à Casablanca sous l'égide du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, en partenariat avec l'Association nationale des gestionnaires et formateurs des ressources humaines au Maroc (AGEF), se propose de contribuer à l'accélération du rythme de création des entreprises et a promouvoir la culture de l'entrepreneuriat chez les lauréats de l'école à travers des programmes d'intervention couvrant les domaines de la formation et de l'accompagnement au profit des jeunes entrepreneurs, selon une vision prônant l'esprit d'innovation et de créativité.

Dans une allocution du conseiller du ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, à l'occasion du lancement de la Caravane nationale de l'emploi à Casablanca, avant de faire escale à Marrakech pour se diriger à Rabat, l'accent a été mis sur l'importance de cette initiative qui constitue l'opportunité idoine pour engager la discussion et approfondir la réflexion sur la relation entre l'entreprise et les lauréats des grandes écoles et universités, lit-on dans le communiqué.

Et d'ajouter que cette rencontre dédiée à l'emploi est à même de permettre à nombre d'entreprises d'explorer des compétences qualifiées parmi les étudiants participants, ceux qui disposent de capacités en adéquation avec leurs besoins en la matière.