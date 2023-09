L'Australie dédie un symposium universitaire à Taylor Swift

25/09/2023

Une université australienne a annoncé un symposium sur le phénomène Taylor Swift, qui se penchera sur l'impact de la star américaine sur le genre, la littérature, l'économie et l'industrie musicale.



Le "Swiftposium 2024" se tiendra du 11 au 13 février à l'Université de Melbourne avec un "large éventail de disciplines académiques" liées à l'icône pop de 33 ans.

L'université a lancé cette semaine un appel à des articles académiques avant la conférence organisée avec six autres universités d'Australie et de Nouvelle-Zélande.



"Le Swiftposium est une conférence universitaire hybride permettant aux universitaires d'avoir un dialogue critique sur la popularité de Taylor Swift et ses profondes implications sur une série de questions", précise-t-elle dans un communiqué.



Parmi les thèmes principaux figureront l'univers des fans de Taylor Swift, l'impact économique de ses tournées et son importance culturelle. Son approche des questions de genre, de la sexualité, du féminisme, des droits LGBTQ+, de la propriété intellectuelle et les interprétations littéraires, seront aussi au menu de la conférence.



Taylor Swift fait une pause dans sa tournée internationale triomphale qui a débuté en mars et devrait reprendre en novembre. En attendant, elle s'apprête à débarquer sur grand écran avec un documentaire: "Taylor Swift: The Eras Tour".

Bouillon

Film



Le long métrage "The mother of all lies", de la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir, participera à la 68ème Semaine internationale du cinéma de Valladolid (SEMINCI), qui se tiendra du 21 au 28 octobre prochain.

Le film documentaire marocain est en compétition dans la section ''Temps d’Histoire'' de cette édition, aux côtés de cinq autres longs métrages qui retracent la réalité sociale en Iran, en Roumanie et au Chili, ont annoncé, jeudi, les organisateurs. Il s'agit de "Between Revolutions" de Vlad Petri, "Malqueridas" de Tana Gilbert, "Arsenie. An Amazing Afterlife" d'Alexandru Solomon, de "Where God is not" et "My Worst Enemy" de Mehran Tamadon

Sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2024, dans la section "Meilleur film international", "The mother of all lies" a été primé à plusieurs reprises, comme lors du dernier Festival de Cannes en avril 2023.

Le film raconte l'histoire de la jeune cinéaste Asmae, qui rend visite à ses parents à Casablanca pour les aider à déménager. Une fois chez elle, Asmae commence à trier les vieilles affaires de son enfance. Tout d'un coup, elle tombe sur une photo qui devient le point de départ d’une investigation durant laquelle Asmae interroge tous les petits mensonges que lui a dit sa famille. Au fur et à mesure, Asmae explore la mémoire de son quartier et de son pays.

Une vingtaine de longs-métrages et de films documentaires et une dizaine de courts-métrages de différentes écoles cinématographiques internationales seront projetés dans le cadre de la section officielle de la Seminci, un rendez-vous incontournable dans l'agenda cinématographique en Europe.