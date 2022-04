L'Australie accuse la Chine de corruption pour décrocher des accords internationaux

24/04/2022

Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a accusé dimanche la Chine de verser des pots-de-vin pour décrocher des accords internationaux, se refusant toutefois à dire que la corruption avait joué un rôle dans le pacte de sécurité controversé récemment signé entre Pékin et les Iles Salomon.



"Les Chinois ne jouent pas selon nos règles", a affirmé M. Dutton sur la chaîne Sky News Australia." "Si vous regardez ce qui s'est passé en Afrique, il y a des paiements corrompus qui ont été faits", a-t-il poursuivi. "Nous ne pourrons jamais rivaliser avec ce genre de pratique. Nous avons des valeurs, nous avons l'Etat de droit et nous les respectons". "La réalité, c'est que la Chine a changé", a poursuivi le ministre.



"Les actes d'ingérence étrangère incroyablement agressifs de la Chine, le fait qu'elle soit disposée à payer des pots-de-vin pour battre d'autres pays pour signer des accords: c'est ça la réalité de la Chine moderne".



Interrogé pour savoir s'il pensait ou non que la Chine avait agi de la sorte avec les Iles Salomon, qui a annoncé la semaine dernière un pacte de sécurité aux contours flous avec Pékin, M. Dutton s'est refusé à tout commentaire. Ce pacte a ravivé les craintes de l'Australie, voisine et alliée de l'archipel, mais aussi des Etats-Unis.



Canberra et Washington s'inquiètent depuis longtemps de la possibilité que la Chine construise une base navale dans le Pacifique Sud lui permettant de projeter sa puissance maritime bien au-delà de ses frontières.



Le Premier ministre des Iles Salomon, Manasseh Sogavare, a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de base militaire chinoise dans son pays, sans convaincre les Etats-Unis qui ont prévenu qu'ils "riposteraient en conséquence" s'il ne tenait pas cette promesse.