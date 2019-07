L'Atlético mise gros sur Joao Felix pour remplacer Griezmann

05/07/2019

L'Atlético Madrid trouve un héritier à Antoine Griezmann: recruté pour 126 M EUR en provenance du Benfica Lisbonne, le Portugais Joao Felix (19 ans) a rejoint mercredi pour sept saisons l'effectif "colchonero", où le prometteur attaquant aura la lourde charge de succéder au Français.

Avec ce montant, correspondant à la clause libératoire (120 M EUR) plus le paiement de frais financiers permettant à l'Atlético d'étaler le versement, la pépite du Benfica pulvérise plusieurs records: celui du plus gros achat de l'"Atleti", devant Thomas Lemar (72 M EUR en 2018), comme celui de la meilleure vente de l'histoire du football portugais.

Benfica "est parvenu à un accord avec l'Atlético Madrid pour le transfert à titre définitif des droits sportifs du joueur Joao Felix pour un montant de 126 millions d'euros", a écrit le club lisboète sur son site Internet.

L'Atlético n'a pas confirmé ce montant, se contentant de diffuser une vidéo montrant Joao Felix dans les couloirs du musée madrilène du Prado, avec ce commentaire final: "Bienvenue Joao Felix - Un talent pur".

Si la somme de 126 millions d'euros est loin du record mondial (222 M EUR pour Neymar en 2017), Joao Felix se classe dans le Top 5 des transferts les plus onéreux... où devrait figurer prochainement Antoine Griezmann, qui doit activer prochainement sa clause de départ (120 M EUR) pour rejoindre le FC Barcelone, selon Miguel Angel Gil Marin, directeur général de l'Atlético.

Felix devient aussi le joueur portugais le plus cher de l'histoire car sa transaction dépasse les 105 millions d'euros dépensés en 2018 par la Juventus Turin pour s'offrir Cristiano Ronaldo.

L'étiquette est lourde à porter... et l'héritage de Griezmann s'annonce lourd à assumer dans un club où le Français, auteur de 133 buts en cinq saisons avant d'annoncer en mai son départ, a laissé une marque durable.

Mais Joao Felix, jugé très mûr pour son âge, est loué notamment pour ses capacités techniques et son intelligence dans l'occupation des espaces. Son profil atypique de deuxième attaquant pouvant évoluer dans l'axe ou sur un flanc n'est pas sans rappeler celui de Griezmann.

L'entraîneur du club "rojiblanco" Diego Simeone avait confirmé en juin que le prodige portugais était dans son viseur.

"C'est un joueur jeune. Historiquement, l'Atlético Madrid est un club qui achète des joueurs jeunes pour pouvoir les développer et les améliorer. (...) Comme Griezmann, qui quand il est arrivé n'était pas ce qu'il est aujourd'hui", expliquait Simeone au micro de la chaîne argentine Fox Sports.

Ce recrutement spectaculaire intervient alors que le club "colchonero" vient de subir les départs de plusieurs cadres (Griezmann, Diego Godin, Lucas Hernandez...), le dernier en date étant le milieu Rodrigo, pour qui Manchester City a versé mercredi 70 M EUR, le montant de sa clause libératoire. Pour compenser ce départ, l'Atlético a officialisé une heure plus tard l'arrivée du milieu international mexicain du FC Porto Héctor Herrera, pour les trois prochaines saisons.

C'est d'ailleurs au FC Porto que Joao Felix a débuté sa formation, avant de rejoindre Lisbonne en 2015.

Après ses débuts avec l'équipe première du Benfica il y a un an, le natif de Viseu (région intérieure du nord du Portugal) a signé 20 buts et 11 passes décisives en 43 matches cette saison, aidant son club à remporter le titre de champion national.

Son triplé face à l'Eintracht Francfort en quarts de finale aller d'Europa League reste pour l'heure son seul fait d'armes sur la scène internationale, d'autant que le Benfica a ensuite été éliminé à l'issue du match retour (4-2, 0-2). Mais l'adolescent à l'épaisse tignasse brune en a profité pour attirer l'attention des recruteurs des plus grands clubs européens.

Début juin, Joao Felix a même fait ses grands débuts avec la sélection portugaise, accompagnant Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque contre la Suisse (3-1) lors de la phase finale de Ligue des nations remportée à domicile.

Reste pour l'attaquant à devenir le nouveau fer de lance de l'Atlético, qui a su au fil des années se remettre des départs successifs de Diego Forlan, Sergio Agüero ou Radamel Falcao... et Antoine Griezmann ?

