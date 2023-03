L’Atlético étrille Séville et regagne le podium

06/03/2023

Avec six buts marqués et un record établi par Diego Simeone, l'Atlético Madrid a corrigé le Séville FC (6-1) samedi lors de la 24e journée de Liga et remonte à la troisième place, un point devant la Real Sociedad, accrochée vendredi par Cadix (0-0).



Soirée de fête au Metropolitano ! Memphis Depay, titulaire pour la première fois avec l'Atléti, a donné l'avantage aux Colchoneros avec deux buts en quatre minutes (23e, 27e), puis Youssef En-Nesyri a réduit l'écart juste avant la pause (39e), avant qu'Antoine Griezmann (53e), Yannick Carrasco (69e) et Alvaro Morata (76e, 90e+2) ne scellent le succès des Rojiblancos en deuxième période.

Grâce à ce succès, les joueurs de Diego Simeone se replacent à sept points du Real Madrid (2e, 52 points), qui devait se déplacer sur le terrain du Betis Séville hier.



Ce festival a été précédé d'un émouvant hommage à l'entraîneur de l'Atlético, qui s'est vu remettre un maillot floqué du numéro 613 juste avant le coup d'envoi, sous l'ovation du public.



Avec 613 matches, le technicien argentin est devenu l'entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres au sein d'un même club dans l'histoire du football espagnol, devançant une autre légende de l'Atlético, Luis Aragonés, qui en avait coaché 612 en quatre passages, entre 1974-1980, 1982-1987, 1991-1993 et 2001-2003.



Puis la fête s'est prolongée sur le terrain. Memphis Depay, titularisé pour la première fois depuis son arrivée à Madrid en l'absence d'Angel Correa (suspendu) et devant Alvaro Morata (remplaçant), a débloqué le tableau de marque avec un doublé express en quatre minutes.



Il a d'abord été servi en profondeur par Antoine Griezmann (23e), puis a profité d'un décalage de Marcos Llorente pour décocher une frappe depuis l'entrée de la surface (27e).



Juste avant la pause (39e), Youssef En-Nesyri a réduit l'écart en coupant au premier poteau un centre peu orthodoxe de Pape Gueye. Mais le Petit Prince français a encore sorti une prestation cinq étoiles pour lancer les Rojiblancos vers la victoire.



Au retour des vestiaires, "Grizi", en véritable chef d'orchestre, a décoché une frappe limpide des 25 mètres du gauche, qui est venue se loger dans la lucarne de Bono, puis le champion du monde français (2018) a couru vers les bras de son entraîneur pour célébrer son bijou de but.



Puis l'Atlético a déroulé : à la 69e minute, Yannick Carrasco, esseulé au deuxième poteau, a hérité d'un ballon chanceux après une frappe écrasée de Pablo Barrios, et n'a eu qu'à le pousser au fond des cages.



Le suspense a été relancé quelques secondes, quand l'arbitre a pointé le point de penalty après un contact dans la surface entre Gueye et Llorente, mais Ivan Rakitic a envoyé sa tentative sur le poteau.



Dans la foulée, Alvaro Morata, entré à la 64e minute à la place de Depay, a parachevé le succès des Colchoneros en deux temps, après un nouveau service de Griezmann, parfait (76e). Il a réitéré, avec un crochet dans la surface et un ballon propulsé du gauche sous la barre (90e+2), après l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Pape Gueye (82e).



Plus tôt dans la journée, Getafe a arraché un succès important dans la course au maintien contre Gérone à domicile (3-2). Villarreal a battu Almeria (2-0) grâce à deux buts tardifs, et Elche, la lanterne rouge, a accroché son deuxième succès de la saison à Majorque (1-0).