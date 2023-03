L'Atlético déroule

19/03/2023

L'Atlético Madrid, grâce notamment à ses Français Antoine Griezmann et Thomas Lemar, s'est défait du Valence CF 3-0 au Metropolitano samedi lors de la 26e journée de Liga, et conforte sa troisième place au classement, six points devant la Real Sociedad, qui reçoit Elche dimanche (16h15).



Griezmann a débloqué la situation à la 23e minute, en ajustant Giorgi Mamardashvili du gauche après avoir été servi par Marcos Llorente et avoir bénéficié d'un contrôle chanceux, puis les Colchoneros ont doublé la mise au retour des vestiaires (49e), suite à un joli une-deux entre Rodrigo de Paul et Yannick Carrasco, conclu par le Belge.



Puis les remplaçants entrés à l'heure de jeu (64e) ont scellé la victoire: Alvaro Morata, entré à la place de Memphis Depay, a servi un centre millimétré pour Thomas Lemar, entré à la place de Rodrigo de Paul, qui a conclu d'une tête décroisée (67e).



Grâce à ce sucès, les Madrilènes se rapprochent à cinq points du Real Madrid, qui se déplace au Camp Nou dimanche (21h00) pour le clasico retour de Liga contre le FC Barcelone, leader.



Et l'Atlético confirme son embellie printanière. Antoine Griezmann, excellent depuis le Mondial au Qatar, a encore une fois offert un récital comme maître à jouer des Colchoneros.

Parfait dans la construction, précieux en défense, et même finisseur samedi, "Grizi" a failli marquer un doublé, mais son enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée n'a pas trouvé le cadre.



Peu importe: le "Petit Prince" aux cheveux roses en a profité pour haranguer les supporters du Metropolitano des deux bras. Après son but de samedi, Griezmann cumule neuf buts et neuf passes décisives cette saison en Liga.



"Antoine est l'un de ceux qui interprètent le mieux le jeu, où qu'il soit sur le terrain. Il sait où il peut faire mal, où il sera dangereux, et quand un joueur a cette qualité, il faut lui donner la liberté sur le terrain pour pouvoir l'illustrer", a admis Diego Simeone après le match.



Concernant Lemar, l'autre international français de l'Atlético, la victoire de samedi est aussi à marquer d'une pierre blanche: cela faisait plus d'un an que le Guadeloupéen, gêné par plusieurs blessures et qui a vu son temps de jeu se réduire ces derniers mois, n'avait plus marqué.

Son dernier but en match officiel remonte au 6 mars 2022, lors d'une victoire 3-1 sur le terrain du Betis à Séville.



Pour le Valence CF, ce nouveau revers complique un peu plus sa fin de saison. A la lutte pour le maintien, les Valenciens, qui ont limogé leur entraîneur Gennaro Gattuso le 30 janvier, sont provisoirement à égalité de points avec le premier relégable, Getafe, qui reçoit le Séville FC dimanche (18h30).



Samedi, c'est le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili qui a un temps maintenu son équipe à flots, avec un arrêt spectaculaire pour stopper une magnifique action collective des Colchoneros qui promettait un but de Memphis Depay (20e).



Et le club "che" a également joué de malchance: le but d'Hugo Duro à la demi-heure de jeu (31e) a été annulé après visionnage vidéo pour une faute de Dimitri Foulquier sur Memphis Depay au départ de l'action, de l'autre côté du terrain. Et à la 78e, le centre de José Gaya pour Samuel Lino a fini sur le poteau de Jan Oblak.



Plus tôt dans la journée, Almeria et Cadix, à la bataille pour le maintien, se sont quittés sur un nul 1-1 qui n'arrange personne. Idem pour le Rayo Vallecano et Gérone, qui se sont neutralisés 2-2 au terme d'un match rythmé et passionnant, marqué notamment par un pénalty retiré et manqué par Oscar Trejo (41e).



En début de soirée, le Celta Vigo de Iago Aspas, à nouveau rappelé en sélection espagnole, a pris le dessus sur l'Espanyol Barcelone, 3-1, en Catalogne.