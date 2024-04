L’Athletic Bilbao remporte la Coupe du Roi 40 ans après

08/04/2024

L’équipe de l'Athletic de Bilbao a remporté la Coupe du Roi d'Espagne contre Real Majorque aux tirs au but (4-2, 1-1 après les 90 minutes et les prolongations) lors de la finale disputée, samedi soir, au stade La Cartuja à Séville. Il s'agit du premier titre de la Coupe du Roi de l’Athletic Bilbao en 40 ans et le 24ème dans l'histoire du club basque.



Majorque a bien entamé le match en inscrivant le premier but de la rencontre à la 21ème minute par l’intermédiaire de Daniel Rodriguez. Toutefois, Sancet a égalisé pour les basques cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps.



Majorque a raté l’occasion de gagner son deuxième titre de la Coupe du Roi d’Espagne après celui remporté en 2003, mais a assuré sa présence lors de la prochaine édition de la Supercoupe d’Espagne tout comme Bilbao.