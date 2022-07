L'Association sportive Maghreb boules célèbre ses équipes

L'Association sportive Maghreb boules (ASMB) a organisé, samedi à Rabat, une réception en l'honneur de ses équipes masculine et féminine couronnées au championnat national de pétanque (saison 2021-2022).



Ainsi, les équipes masculine et féminine de l'Association ont remporté les championnats de pétanque en plus du sacre de l'équipe nationale au championnat d'Afrique en 2022, constituée en sa majorité de joueurs de l'ASMB. Cette réception a été l'occasion de passer en revue les réalisations des équipes de l'association, ainsi que la stratégie réussie qu'elle adopte pour gérer et assurer le suivi de ses joueurs avec professionnalisme en vue de réaliser les objectifs du club, l'une des formations les plus en vue au niveau national dans cette discipline sportive.



A cette occasion, le président de l'ASMB, Hicham Benomar, a mis en avant le caractère exceptionnel des réalisations de cette année avec les sacres des équipes de l'Association au niveau des championnats nationaux hommes et femmes. Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, M. Benomar a dit que "les équipes de l'Association ont pu remporter le championnat national, masculin et féminin, avec brio et mérite", saluant les efforts déployés par les dirigeants en attirant de bons joueurs tout en leur offrant de bonnes conditions.



Et de souligner que l'un des objectifs que l'actuel bureau fixé depuis le début de la saison était de remporter l'un des championnats nationaux ou la Coupe du Trône. Concernant les futurs objectifs du club, M. Benomar a fait savoir que le club voit grand et aspire à organiser un tournoi maghrébin, créer un Championnat d'Afrique des clubs champions en collaboration avec la Fédération royale marocaine de la discipline et la Confédération africaine de pétanque.



De son côté, le vice-président de la Fédération Mohamed Houzli, a souligné dans une déclaration similaire que cette cérémonie célèbre les joueurs d'un club porteur d'histoire et sacré à plusieurs reprises, notant que ces réalisations sont le fruit d'un travail et d'une stratégie de longue durée.



Selon lui, l'Association attache une grande importance à l'élément féminin dans la pratique et l'encouragement de ce sport qui reste méconnu d'une grande partie des Marocains en vue d'en faire un sport populaire. Pour sa part, Ikram Hilwan, joueuse de l'Association, a exprimé sa fierté d'avoir remporté le Championnat marocain de pétanque féminin, ramenant ainsi un nouveau titre au club. Et d'ajouter que son ambition est de participer aux compétitions continentales et internationales pour représenter le Maroc et de briller davantage dans sa carrière sportive, soulignant dans le même contexte que ce sport a besoin d'élargir la base de ses pratiquants, notamment la composante féminine.