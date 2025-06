L’Association des Doukkala rend hommage à Mustapha Jmahri

18/06/2025

L’Association des Doukkala organise samedi prochain à 16h30 dans la grande salle de la Fondation Abdelouahed El Kadiri à El Jadida une rencontre-hommage à l’écrivain Mustapha Jmahri sous le thème: «Les cahiers d’El Jadida pour une mémoire collective ».



Le programme de cet événement débuter par la diffusion sur écran de témoignages filmés de quelques chercheurs marocains et étrangers qui s’expriment sur le travail effectué par cet auteur, suivie d’une table ronde avec quatre interventions de Nouzha Skalli, ancienne parlementaire et ministre, Soumaya Naamane Guessous, sociologue et consultante internationale, Hana Chérigui, professeure de sociologie à l’université Chouaib Doukkali et Olivier Revol, représentant du président de l’Amicale des anciens de Mazagan. La rencontre sera modérée par le professeur Abdelouahed Mabrour, ancien doyen de la Faculté des lettres d’El Jadida.



Cette rencontre-hommage vise à décliner le parcours de recherche de Mustapha Jmahri, qui s’étend sur plus de trois décennies, et à mettre en exergue le rôle de sauvegarde mémoriel de son projet «Les cahiers d’El Jadida» dans l’enrichissement de la connaissance historique locale et régionale.



Le projet éditorial « Les cahiers d’El Jadida » lancé par cet auteur depuis 1993 a produit, à ce jour, une trentaine d’ouvrages et plus de 400 articles en arabe et en français, qui ont couvert différents aspects de la ville d’El Jadida et de la région des Doukkala. La plupart de ces travaux sont des recherches inédites, jamais abordées auparavant, tels l’ouvrage sur le port d’El Jadida, celui sur l’histoire de la communauté juive, ou celui sur les consulats étrangers et sur les mariages mixtes entre colons européens et femmes doukkalies.



Organisé par l’Association des Doukkala, cet hommage représente un moment de reconnaissance envers les efforts déployés par ce chercheur indépendant qui a consacré son long parcours pour valoriser la mémoire collective de sa ville et de sa région dans un esprit d’humanisme et d’ouverture.



I.E