L’Association Vélo Club de Tahanaout est née !

27/01/2022

Grand et historique événement que celui vécu samedi dernier à Tahanaout avec la création de l’Association Vélo Club de la ville.



En effet, en présence d’un représentant des autorités locales et du délégué régional de la FRMC, a eu lieu l’assemblée générale constitutive de ce neo-club venu enrichir le paysage sportif de cette localité dont le climat et la géographie permettent la pratique de cette discipline.



La commission chargée de la constitution de cette association a présenté le projet sportif que comptent mettre en oeuvre les initiateurs de cette initiative pour vulgariser la pratique de ce sport parmi les jeunes filles et jeunes garçons de cette paisible localité.



Ainsi après les allocutions du représentant des autorités locales et de celui de la Fédération Royale marocaine de cyclisme qui se sont félicités de cette louable initiative pour laquelle ils ont rendu hommage aux initiateurs, Haj Mohamed Belemrah, président et Abdeljalil Benmbarek ont mis la lumière sur ce projet dont les retombées sportives seront bénéfiques pour les jeunes de la ville.



Les orateurs n’ont pas manqué de souligner que ce club aura pour vocation la formation de futurs champions de la petite reine. «Nous n’avons aucune intention de recruter chez les autres clubs car nous avons pour mission de donner la chance aux natifs de cette ville», a tenu à préciser le président de ce nouveau club.



Après la lecture du rapport constitutif du club qui a été adopté à l’unanimité, il a été procédé à l’élection du bureau.



Président : Mohamed Belemrah.

1er vice-président : Said Belbouj.

2ème vice-président : Linda Belemrah.

Secrétaire général : Abdeljalil Benmbarek.

Secrétaire général-adjoint : Abdeljalil Akouray

Trésorier :Younes Mourid.

Trésorier adjoint : Hassan Akharraz

Conseillers : Rachid Ahajjam, Brahim Aannah, Mustapha Haidi

Attaché de presse : Mustapha Abou Ibadallah.



A l’issue des travaux de cette assemblée, un message de fidélité et d’attachement au Trône Alaouite a été adressé au Cabinet Royal.



M.A.I