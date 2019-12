L'Association “Moga’Jeunes” au chevet des démunis d’Ait Daoud

17/12/2019

Un groupe de jeunes Souiris issus de l'Association "Moga'Jeunes", a initié, le week-end dans la commune rurale d’Ait Daoud relevant de la province d'Essaouira, une action caritative et solidaire portant sur la distribution de vêtements chauds au profit de jeunes écoliers et leurs parents en situation précaire.

Cette action humaine et solidaire, initiée en partenariat avec les Associations "Marocains pluriels", "Essaouira-Mogador", "Saqala" et "109", vise à assister et à appuyer les personnes ciblées à surmonter les difficultés et à atténuer leurs souffrances en cette période hivernale.

Elle s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés à l'échelle locale par plusieurs acteurs en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des personnes démunies, et à promouvoir à plus grande échelle, les valeurs d'entraide, de solidarité et de citoyenneté effective.

Ainsi, dans une ambiance conviviale, il a été procédé à la distribution de vêtements chauds au profit d'une centaine de bénéficiaires parmi les jeunes écoliers et leurs parents de la commune rurale d'Ait Daoud.

"C'était de notre responsabilité à tous de fouiller nos armoires, revoir nos vêtements, ceux de nos parents, de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants, de nos familles et de solliciter nos amis et nos voisins, à s'associer tous à cette initiative humaine et solidaire", a confié à la MAP, Othmane Mazzine, président de l'Association Moga'Jeunes.

Ce genre d'initiatives est à multiplier et à encourager à l'adresse des nécessiteux et des enfants de l'arrière-pays qui sont dans l'extrême nécessité de se protéger contre cette vague de froid intense, a-t-il insisté, notant que cette initiative, comme d'autres, traduit cet engagement sans faille de l'Association Moga'Jeunes à faire des valeurs de citoyenneté et de solidarité une réalité effective et palpable sur le terrain.

Ahmed Ghayet, président de l'Association "Marocains pluriels", s'est félicité de voir l'initiative "Solid'Action" de collecte de vêtements chauds pour les enfants du douar Ait Daoud toucher à sa fin et aboutir aux objectifs qui lui sont assignés.

"Notre action a été une initiative de solidarité et de fraternité menée par des jeunes pour des enfants, dans un esprit qui redonne confiance en notre futur", a-t-il dit, saluant au passage cette dynamique de développement enclenchée au niveau provincial en vue d'améliorer les conditions de vie des autochtones.