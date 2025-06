L'Association Chouala lance ses premiers ateliers d’élaboration de son plan stratégique

En partenariat avec le programme "Hiwar"

05/06/2025

Dans le cadre de sa stratégie nationale visant à renforcer les capacités de ses jeunes cadres, l’Association Chouala pour l’éducation et la culture a organisé, récemment, le premier atelier de formation sur la planification stratégique au Complexe Moulay Rachid pour la jeunesse et l’enfance à Bouznika. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme "Hiwar :



Renforcement – Innovation – Dialogue – Changement", financé par l’Union européenne, avec l’accompagnement du cabinet AFED Conseil, en partenariat avec les organisations Handicap International, avocats sans frontières – Maroc et l’Association Amane.



Cet atelier marque le lancement du processus de mise à jour des outils de gouvernance de l’association, en perspective de l’élaboration d’un nouveau plan stratégique national, et s’inscrit dans la dynamique de préparation du cinquantenaire de l’Association Chouala.



La première journée a porté sur les notions fondamentales de la planification, en distinguant entre la planification traditionnelle et celle stratégique, tout en soulignant l’importance de cette dernière en tant qu’outil de pilotage de l’action associative. Une attention particulière a été accordée à l’analyse de l’environnement interne et externe de l’association, dans une approche participative.



La deuxième journée a été consacrée à la définition des fondements du plan stratégique, notamment l’élaboration d’une vision claire et inspirante, la formulation de la mission éducative et culturelle de l’association, ainsi que l’identification de ses valeurs fondamentales. Les participants, répartis en groupes, ont également travaillé sur l’identification des domaines prioritaires qui orienteront les futures actions de l’association.



L’atelier a connu une forte participation des cadres de l’association venus de différentes régions, avec une interaction dynamique qui a abouti à plusieurs propositions concrètes, constituant une base pour la rédaction d’un document stratégique national. Les participants ont également recommandé la généralisation de cette formation à l’ensemble des branches de l’association.



A noter que le programme Hiwar, prévu sur la période 2023–2027, vise à renforcer les capacités de la société civile marocaine et à appuyer sa contribution au changement positif à travers des approches fondées sur l’innovation et le dialogue.



I.E