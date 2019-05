L’Assemblée nationale tchadienne souhaite bénéficier de l’expérience de la Chambre des représentants

Habib El Malki s’entretient avec Yombombé Madjitoloum Théophile

L’Assemblée nationale tchadienne souhaite bénéficier de l’expérience de la Chambre des représentants en matière de gestion et d'administration, a indiqué, jeudi à Rabat, le vice-président de cette institution législative, Yombombé Madjitoloum Théophile.

Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, dans le cadre d'une visite à la tête d'une délégation parlementaire, il a souligné que le choix de la Chambre des représentants découle principalement de son cumul d'expériences notable, notant que l'institution parlementaire marocaine est "un modèle à suivre en la matière".

Au cours de cette réunion, marquée par la présence de l'ambassadeur de la République du Tchad au Maroc, Yombombé Madjitoloum Théophile a indiqué que le renforcement de la coopération entre les deux institutions législatives s'inscrit dans le cadre des orientations des dirigeants des deux pays, visant la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines, exprimant à cet égard la volonté de l’Assemblée nationale tchadienne de resserrer davantage les liens de coopération avec la Chambre des représentants.

De son côté, Habib El Malki s'est félicité des relations d'amitié profondes unissant les deux pays et les deux peuples, indiquant que le Maroc, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, estime que la coopération Sud-Sud est un choix stratégique, fondé sur les valeurs de solidarité et de partage.

"Le Royaume met son expérience et son expertise au service des pays voisins et amis", a-t-il ajouté, saluant le rôle exceptionnel joué par la République du Tchad aux niveaux régional et continental.

Sur le plan parlementaire, Habib El Malki a mis en avant le rôle central de l'administration dans l'amélioration du travail parlementaire, passant en revue les principaux ateliers lancés pour moderniser l'administration de la Chambre des représentants et renforcer sa rentabilité et les compétences de son personnel.

Il a, également, fait part de sa ferme volonté de hisser le niveau de coopération entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale de la République du Tchad, à travers l'intensification de l'échange d'expériences et d'expertises, à même de consolider la coordination et la concertation, appelant dans ce sens à institutionnaliser la coopération et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les relations entre les deux institutions.