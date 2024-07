L’Argentine fait les frais de la grinta maroco-olympienne

Tarik Sektioui réussit ses étrennes

26/07/2024

Un match à rebondissements qui restera gravé à jamais dans les annales du football international. Fort heureusement que son issue a été à l’avantage de l’équipe marocaine qui a entamé du bon pied la

phase de poules (groupe B) du tournoi olympique Paris-2024, après sa victoire par 2 à 1 sur la sélection argentine qui compte dans son palmarès deux couronnes glanées successivement lors des éditions d’Athènes en 2004 et de Pékin en 2008.



Une confrontation, disputée mercredi au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, qui a tenu en haleine l’ensemble des supporteurs de l’EN du fait que la victoire a tardé à se faire dessiner. Cette rencontre a

connu un scénario des plus rocambolesques suite à une confusion ayant induit en erreur tout le monde après le coup de sifflet de l’arbitre suédois Glenn Nyberg, vivement contesté pour ses décisions versant surtout dans le sens de faire chavirer le bateau des Lionceaux de l’Atlas et de mener à bon port celui

de l’Albiceleste. Au moment où la sélection argentine est parvenue à égaliser à deux partout, dans un extra-time aucunement justifié (plus de 15 minutes), il y a eu envahissement de l’aire de jeu par une vingtaine de supporteurs. Les joueurs étaient priés de quitter la pelouse alors que l’on s’est dit que le match est plié et soldé sur un score de parité, deux partout.



Rien de cela, puisque le referee n’a fait qu’interrompre la partie jusqu’au retour à la normale. Entre temps, l’arbitre a été appelé par la VAR pour s’assurer de la validité du deuxième but argentin.

L’assistance vidéo n’a pas validé ce but pour hors-jeu et après presque deux heures d’interruption, les deux équipes ont regagné de nouveau la pelouse pour terminer la partie qui a vu le Maroc décrocher une victoire amplement méritée sur la marque de 2 à 1.



Un match plein des poulains de Tarik Sektioui. Aucunement intimidés par le standing de l’adversaire, les internationaux marocains ont abordé la partie de manière prudente, cherchant à contenir la fougue des joueurs argentins durs sur l’homme sans pour autant que leurs interventions musclées ne soient sanctionnées par un arbitre que l’on n’oubliera pas de sitôt.



Bien en place, les Olympiques marocains ont dû attendre le temps additionnel du first half (45+2) pour débloquer la situation sur une action déclenchée par la jolie talonnade d’Ilyes Akhoumach pour Bilal El Khannous qui a servi l’inévitable Soufiane Rahimi à la conclusion.



Au cours de la seconde période, le scénario escompté allait suivre et c’est Akhoumach qui se retrouve de nouveau derrière cette opportunité, en se faisant pousser à l’intérieur de la surface de réparation.



Tellement claire était la faute que l’arbitre suédois n’a pu fermer l’œil, indiquant le point de penalty transformé avec succès par Soufiane Rahimi.



Menés deux à zéro, les Argentins étaient dans l’obligation de jouer à fond leurs chances. Les changements opérés par leur coach Javier Mascherano allaient porter leurs fruits, puisque le réserviste Giuliano Simeone a réduit la marque à la 68e minute de jeu. Les doubles champions olympiques ont

beau manœuvrer, mais les champions d’Afrique ont tenu bon jusqu’au bout, même si l’on déplore les six

cartons jaunes brandis par le referee suédois et les sorties pour blessure d’Akhoumach et d’El Azzouzi, crédité d’une excellente prestation en tant qu’arrière central.



A l’issue de cette rencontre, le sélectionneur national Tarik Sektioui a tenu à féliciter ses joueurs qui ont sorti un match de grande facture devant un adversaire de renom.



Pour lui, «il n’y a pas eu 15 minutes de temps additionnel. Nous avons su jouer sans ballon, tout en créant le danger qui a débouché sur deux buts et ça aurait pu être trois».



Même son de cloche de la part du capitaine Achraf Hakimi qui a fait savoir que «nous avons commencé les Jeux par une victoire importante. Sauf que je déplore le comportement de certains supporteurs qui ont terni l’image du public marocain».



Pour Soufiane Rahimi, auteur du joli doublé, «ce match a été marqué par un scénario fou et une fin heureuse. Je félicite mes partenaires pour leur esprit combatif et le public pour son soutien inconditionnel».



L’objectif immédiat pour Tarik Sektioui et son groupe est de sortir de la phase de poules, performance que le football national n’a réalisé qu’une seule fois, à Munich en 1972, sur sept participations aux Olympiades. Le prochain adversaire samedi prochain à Nantes sera l’Ukraine qui reste sur une défaite face à l’Irak par 2 à 1.



La mission est des plus claires pour Bensghir et compagnie: confirmer le résultat du match inaugural.



Mohamed Bouarab